Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Пережила Голодомор, Вторую мировую и советчину — умерла языковед Мария Плющ
Эксперты назвали фразу из двух слов, которая может быть ранним признаком деменции
Буданов рассказал, чем обернется для РФ отказ Путина от встречи с Зеленским
Кто покинул МастерШеф 15 в 12-м выпуске после прыжка в прошлое
При отражении вражеской атаки с F-16 была потеряна связь: пилот катапультировался
Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ атаковала Украину 108 дронами: сколько целей обезврежено

ППО
Фото: Генштаб ВСУ

Во время атаки на Украину российские войска применили 108 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов разных типов.

Ночная атака на Украину: что известно

Атака на Украину продолжалась с 19:00 19 мая до шести утра 20 мая.

За это время российские войска из Брянска, Шаталово, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска запустили 108 дронов.

Сейчас смотрят

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины обезвредили 93 вражеских беспилотника на Востоке, Севере и в Центре страны.

Так, 35 было сбито огневыми средствами поражения, 58 локационно утрачено/подавлено средствами РЭБ (обошлось без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Донетчина, Днепропетровщина, Сумщина и Житомирщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 182-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
События ночи 20 мая: атака дронов после разговора Трампа с Путиным и заявления Зеленского
Події ночі 20 травня

Источник: Воздушные силы ВСУ
атака дронами, Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Повітряні сили України, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь