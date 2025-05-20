РФ атаковала Украину 108 дронами: сколько целей обезврежено

Во время атаки на Украину российские войска применили 108 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов разных типов.

Ночная атака на Украину: что известно

Атака на Украину продолжалась с 19:00 19 мая до шести утра 20 мая.

За это время российские войска из Брянска, Шаталово, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска запустили 108 дронов.

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Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины обезвредили 93 вражеских беспилотника на Востоке, Севере и в Центре страны.

Так, 35 было сбито огневыми средствами поражения, 58 локационно утрачено/подавлено средствами РЭБ (обошлось без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Донетчина, Днепропетровщина, Сумщина и Житомирщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 182-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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