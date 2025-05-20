Марина Мелехова, редактор раздела Медицина
Оккупанты атаковали мирных жителей Сумщины во время выдачи гуманитарной помощи
20 мая вражеский БпЛА поразил мирных жителей Сумщины, которые получали гуманитарную помощь. Пострадали два человека.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на информацию прокуратуры Сумщины.
Получали гуманитарную помощь
Сегодня около 11:00 вражеский беспилотник атаковал пункт выдачи гуманитарной помощи в поселке Большая Писаревка Ахтырского района.
Сейчас смотрят
В результате нападения 57-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован, еще одному 51-летнему мужчине была оказана медицинская помощь без госпитализации.
Последствия обстрела задокументированы. Досудебное расследование осуществляется следователями Ахтырского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области.
Источник: Интерфакс-Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.