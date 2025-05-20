Оккупанты атаковали мирных жителей Сумщины во время выдачи гуманитарной помощи

20 мая вражеский БпЛА поразил мирных жителей Сумщины, которые получали гуманитарную помощь. Пострадали два человека.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на информацию прокуратуры Сумщины.

Получали гуманитарную помощь

Сегодня около 11:00 вражеский беспилотник атаковал пункт выдачи гуманитарной помощи в поселке Большая Писаревка Ахтырского района.

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В результате нападения 57-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован, еще одному 51-летнему мужчине была оказана медицинская помощь без госпитализации.

Последствия обстрела задокументированы. Досудебное расследование осуществляется следователями Ахтырского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области.

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