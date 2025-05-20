РФ использует мирные переговоры для продвижения на фронте – ISW

Россия намеренно затягивает мирные переговоры для продвижения на фронте и последующих уступок от Украины и стран Запада.

Такое мнение по итогам двухчасовых переговоров президентов США и России высказали аналитики Института изучения войны (ISW).

ISW – об отношении РФ к переговорному процессу

Американские эксперты отмечают: Соединенные Штаты, Украина и Европа неоднократно призывали к установлению режима прекращения огня для продолжения дипломатических переговоров о завершении войны России в Украине.

Сейчас смотрят

Однако РФ, продолжают аналитики, последовательно исключает эту последовательность, чтобы блокировать любые переговоры о прекращении огня для дополнительных уступок от Украины и Запада.

В ISW убеждены: Россия стремится затягивать мирные переговоры для продвижения на поле боя.

– Мирные переговоры до прекращения огня позволят России продвигаться в Украине и, вероятно, использовать это для дальнейших уступок в украинско-российских переговорах, – считают в ISW.

Эксперты Института изучения войны уверены: любое будущее прекращение огня потребует от России и Украины участия в отдельных переговорах для согласования необходимых надежных механизмов мониторинга.

Вместо этого смешивание переговоров о прекращении огня с переговорами о мирном урегулировании, очевидно, задержит введение прекращения огня.

Напомним, что президент США Дональд Трамп после двухчасовых переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным 19 мая заявил, что удалось договориться о немедленном старте переговоров между Украиной и Россией по прекращению огня и завершению войны.

Однако Владимир Путин после разговора с Трампом идею безусловного прекращения огня отверг, отметив, что Москва открыта для обсуждения определенного “меморандума” с Украиной, который содержал бы и вопрос прекращения боевых действий.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 182-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ISW

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.