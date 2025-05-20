Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Пережила Голодомор, Вторую мировую и советчину — умерла языковед Мария Плющ
Эксперты назвали фразу из двух слов, которая может быть ранним признаком деменции
Буданов рассказал, чем обернется для РФ отказ Путина от встречи с Зеленским
Кто покинул МастерШеф 15 в 12-м выпуске после прыжка в прошлое
При отражении вражеской атаки с F-16 была потеряна связь: пилот катапультировался
Нуждается в проверке
Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ использует мирные переговоры для продвижения на фронте – ISW

російські військові
Фото: Getty Images

Россия намеренно затягивает мирные переговоры для продвижения на фронте и последующих уступок от Украины и стран Запада.

Такое мнение по итогам двухчасовых переговоров президентов США и России высказали аналитики Института изучения войны (ISW).

ISW – об отношении РФ к переговорному процессу

Американские эксперты отмечают: Соединенные Штаты, Украина и Европа неоднократно призывали к установлению режима прекращения огня для продолжения дипломатических переговоров о завершении войны России в Украине.

Сейчас смотрят

Однако РФ, продолжают аналитики, последовательно исключает эту последовательность, чтобы блокировать любые переговоры о прекращении огня для дополнительных уступок от Украины и Запада.

В ISW убеждены: Россия стремится затягивать мирные переговоры для продвижения на поле боя.

– Мирные переговоры до прекращения огня позволят России продвигаться в Украине и, вероятно, использовать это для дальнейших уступок в украинско-российских переговорах, – считают в ISW.

Эксперты Института изучения войны уверены: любое будущее прекращение огня потребует от России и Украины участия в отдельных переговорах для согласования необходимых надежных механизмов мониторинга.

Вместо этого смешивание переговоров о прекращении огня с переговорами о мирном урегулировании, очевидно, задержит введение прекращения огня.

Напомним, что президент США Дональд Трамп после двухчасовых переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным 19 мая заявил, что удалось договориться о немедленном старте переговоров между Украиной и Россией по прекращению огня и завершению войны.

Однако Владимир Путин после разговора с Трампом идею безусловного прекращения огня отверг, отметив, что Москва открыта для обсуждения определенного “меморандума” с Украиной, который содержал бы и вопрос прекращения боевых действий.

Читайте также
Мы им не доверяем: Зеленский прокомментировал заявление Путина о “меморандуме”
Президент України

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 182-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: ISW
Война в Украине, Владимир Путин, Дональд Трамп, Російська агресія, Росія, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь