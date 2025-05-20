События ночи 20 мая: атака дронов после разговора Трампа с Путиным и заявления Зеленского

В течение ночи 20 мая, несмотря на прогресс в разговоре с Владимиром Путиным, о котором заявил Дональд Трамп, Россия атаковала Украину ударными дронами.

При этом президент США заявил, что именно из-за этого пока не будет усиливать антироссийские санкции.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что не доверяет заявлениям российского диктатора о якобы готовности работать над так называемым меморандумом, в который могут войти вопросы о прекращении огня и принципы урегулирования.

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Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 20 мая — в подборке Фактов ICTV.

Атака дронами

С вечера понедельника и в течение ночи 20 мая Россия атаковала Украину ударными БПЛА.

Воздушные силы ВСУ фиксировали группы вражеских дронов с разных направлений.

Первые из них залетели с севера на территорию Сумской и Черниговской областей.

И около шести часов утра после активности последних беспилотников в Житомирской области по стране объявлен отбой угрозы.

Зеленский допускает встречу команд Украины, США, ЕС и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с Дональдом Трампом вечером 19 мая заявил, что допускает встречу команд Украины, США, Европы и России, например, в Турции, Ватикане или Швейцарии.

И отметил, что украинская сторона хочет, чтобы такая встреча состоялась на высоком уровне и имела соответствующий результат.

Президент Украины не доверяет “меморандумам” Путина

Комментируя слова Владимира Путина о том, что Москва якобы готова работать над “меморандумом”, в который могут войти “вопросы о прекращении огня и принципы урегулирования”, президент Владимир Зеленский сказал, что не доверяет его заявлениям.

Он сказал, что о так называемом меморандуме услышал от Дональда Трампа, однако не знает, что именно Россия хочет получить, детали неизвестны пока.

Зеленский также заверил, что Украина никогда не согласится на условия , которые предусматривают вывод ее войск с собственных территорий, и если Россия требует этого — это означает, что Кремль не заинтересован в завершении войны.

Трамп поки небудет ужесточать санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора з Владимиром Путиным заявил, что пока есть шанс на прогресс в переговах, он не будет ужесточать санкции против России.

Однако не исключил такой вероятности в будущем.

Трамп также сказал, что верит в то, что якобы Путин хочет мира с Украиной.

В то же время американский лидер повторил заявление о готовности США выйти с переговоров между Украиной и Россией, если не будет достигнут определенный прогресс.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 182-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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