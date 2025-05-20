События ночи 20 мая: атака дронов после разговора Трампа с Путиным и заявления Зеленского
В течение ночи 20 мая, несмотря на прогресс в разговоре с Владимиром Путиным, о котором заявил Дональд Трамп, Россия атаковала Украину ударными дронами.
При этом президент США заявил, что именно из-за этого пока не будет усиливать антироссийские санкции.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что не доверяет заявлениям российского диктатора о якобы готовности работать над так называемым меморандумом, в который могут войти вопросы о прекращении огня и принципы урегулирования.
Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 20 мая — в подборке Фактов ICTV.
- Атака дронами
- Зеленский допускает встречу команд Украины, США, ЕС и РФ
- Президент Украины не доверяет “меморандумам” Путина
- Трамп пока не будет ужесточать санкции против РФ
Атака дронами
С вечера понедельника и в течение ночи 20 мая Россия атаковала Украину ударными БПЛА.
Воздушные силы ВСУ фиксировали группы вражеских дронов с разных направлений.
Первые из них залетели с севера на территорию Сумской и Черниговской областей.
И около шести часов утра после активности последних беспилотников в Житомирской области по стране объявлен отбой угрозы.
Зеленский допускает встречу команд Украины, США, ЕС и РФ
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с Дональдом Трампом вечером 19 мая заявил, что допускает встречу команд Украины, США, Европы и России, например, в Турции, Ватикане или Швейцарии.
И отметил, что украинская сторона хочет, чтобы такая встреча состоялась на высоком уровне и имела соответствующий результат.
Президент Украины не доверяет “меморандумам” Путина
Комментируя слова Владимира Путина о том, что Москва якобы готова работать над “меморандумом”, в который могут войти “вопросы о прекращении огня и принципы урегулирования”, президент Владимир Зеленский сказал, что не доверяет его заявлениям.
Он сказал, что о так называемом меморандуме услышал от Дональда Трампа, однако не знает, что именно Россия хочет получить, детали неизвестны пока.
Зеленский также заверил, что Украина никогда не согласится на условия , которые предусматривают вывод ее войск с собственных территорий, и если Россия требует этого — это означает, что Кремль не заинтересован в завершении войны.
Трамп поки небудет ужесточать санкции против РФ
Президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора з Владимиром Путиным заявил, что пока есть шанс на прогресс в переговах, он не будет ужесточать санкции против России.
Однако не исключил такой вероятности в будущем.
Трамп также сказал, что верит в то, что якобы Путин хочет мира с Украиной.
В то же время американский лидер повторил заявление о готовности США выйти с переговоров между Украиной и Россией, если не будет достигнут определенный прогресс.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 182-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.