Все чаще на фронте используют FPV-дроны на оптоволокне, которые устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Первой украинской компанией, которая создала и официально зарегистрировала такие дроны в Министерстве обороны, стала 3DTech.

Их линейка беспилотных авиационных комплексов под названием Хищник REBOFF уже используется на фронте и хорошо себя показала в реальных боях.

Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

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Кодификацию прошла линейка дронов Хищник REBOFF

Беспилотные авиационные комплексы Хищник REBOFF оснащены катушками с оптоволокном длиной от 10 до 20 км, что позволяет адаптировать их использование к конкретным задачам военных.

Как сообщили в Минобороны, разработку этих дронов в Украине начали в 2023 году по запросу военнослужащих.

Во время тестирования дроны продемонстрировали высокую эффективность: они преодолевали реки, озера и летали над линиями электропередач, развивая скорость до 143 км/ч.

— В 2024 году первые тестовые партии попали в войско и продемонстрировали перспективность масштабирования этого технологического направления в войне с Россией, — сообщили в оборонном ведомстве.

На сегодня производитель имеет пять моделей дронов Хищник REBOFF.

Дроны Хищник REBOFF — характеристики:

Хищник REBOFF 10 Lite 10KM — предназначен для городских боев и отражения штурмов. Имеет эффективную дальность 8-9 км и несет до 1,8 кг боевой нагрузки. Благодаря короткому расстоянию полета демонстрирует наивысшую эффективность, ведь меньше риска повреждения волокна;

— предназначен для городских боев и отражения штурмов. Имеет эффективную дальность 8-9 км и несет до 1,8 кг боевой нагрузки. Благодаря короткому расстоянию полета демонстрирует наивысшую эффективность, ведь меньше риска повреждения волокна; Хищник REBOFF 10 Lite 15KM — бюджетная модель для передовой. Может работать как по технике, так и в помещениях. Боевая нагрузка — 1,5 кг;

— бюджетная модель для передовой. Может работать как по технике, так и в помещениях. Боевая нагрузка — 1,5 кг; Хищник 13 REBOFF 20KM — модель имеет катушку 20 км, что позволяет эффективно уничтожать вражескую инфраструктуру, пушки, минометы и системы РЭБ. Два батарейных блока обеспечивают лучший баланс, маневренность и удобство управления;

— модель имеет катушку 20 км, что позволяет эффективно уничтожать вражескую инфраструктуру, пушки, минометы и системы РЭБ. Два батарейных блока обеспечивают лучший баланс, маневренность и удобство управления; Хищник REBOFF 15KM — дрон может быть в засаде возле вражеской логистики и ждать приоритетную цель часами. Эта модель питается одним батарейным блоком 8S3P 13 500 mAh, что позволило увеличить боевую нагрузку по сравнению с версиями на 20-25 км с двумя блоками.

— дрон может быть в засаде возле вражеской логистики и ждать приоритетную цель часами. Эта модель питается одним батарейным блоком 8S3P 13 500 mAh, что позволило увеличить боевую нагрузку по сравнению с версиями на 20-25 км с двумя блоками. Хищник REBOFF 10KM — эта модель дрона способна нести самую большую нагрузку в линейке — 2,2 кг на расстояние до 10 км, эффективна для отражения наступлений и городских боев.

Вся линейка из пяти БпАК предназначена для полетов на высоте до 500 м со скоростью до 70 км/ч, хотя некоторые модели во время испытаний развивали скорость до 143 км/ч.

По информации с сайта 3DTech, дроны Хищник REBOFF стоят от 33 тыс. грн до 64 тыс. грн в зависимости от модели.

Учитывая требования военных и их опыт, компания оснастила все дроны Хищник REBOFF быстрыми креплениями, позволяющими легко собирать и разбирать конструкцию без стяжек. Каждый дрон имеет ножки для безопасного взлета, посадки и ожидания в засаде.

— В случае возникновения необходимости модернизировать радиоуправляемые дроны под волокно, катушки REBOFF можно подключить к уже имеющимся в подразделениях 10- и 13-дюймовым дронам других производителей, — отметили в Минобороны.

Компания готовит к кодификации новые модели с катушками на 25 и 30 км, что позволит значительно увеличить дрону Хищник REBOFF дальность, а также повысит возможности украинских военных в уничтожении техники и живой силы врага в тылу.

Источник : Минобороны

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