Украина призвала ЕС снизить максимальную цену на российскую нефть до $30

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Европейский Союз снизить максимальную цену на российскую нефть.

Об этом он заявил на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе 20 мая, пишет Европейская правда.

Украина призвала ЕС снизить цену на российскую нефть

По мнению дипломата, оптимальная верхняя граница стоимости российской нефти — $30 за баррель.

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— Мы должны выйти за рамки 17-го пакета. Верхний предел цены на нефть, с нашей точки зрения, разумная цена должна составлять 30 долларов, — заявил Андрей Сибига.

Глава МИД также добавил, что нужно усилить давление санкциями на российскую банковскую систему, в частности на Центральный банк России.

Напомним, 20 мая Европейский Союз одобрил 17-й пакет санкций против России. Новые ограничения направлены против почти 200 кораблей так называемого теневого флота РФ.

Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас сообщила, что уже готовится новый пакет санкций против России. По ее словам, чем дольше Кремль будет вести войну против Украины, тем более жестоким будет ответ Европы.

Источник : Європейська правда

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