Татьяна Забожко, редактор ленты
Потери РФ на 20 мая: минус 1 030 оккупантов и почти шесть десятков артсистем
Потери врага на 20 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 030 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 182-е сутки полномасштабной войны превысили 975 тыс.
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Потери РФ на 20 мая 2025 года
- личного состава – около 975 800 (+1 030);
- танков – 10 834 (+1);
- боевых бронированных машин – 22 567 (+5);
- артиллерийских систем – 28 067 (+58);
- реактивных систем залпового огня – 1 388 (+1);
- средств противовоздушной обороны – 1 167;
- самолетов – 372;
- вертолетов – 336;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 36 621 (+118);
- крылатых ракет – 3 197;
- кораблей (катеров) ‒ 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 49 093 (+105);
- специальной техники – 3 894 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 182-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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Источник: Генштаб ВСУ
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