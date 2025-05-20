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Татьяна Забожко, редактор ленты

Потери РФ на 20 мая: минус 1 030 оккупантов и почти шесть десятков артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 20 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 030 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 182-е сутки полномасштабной войны превысили 975 тыс.

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Потери РФ на 20 мая 2025 года

  • личного состава – около 975 800 (+1 030);
  • танков – 10 834 (+1);
  • боевых бронированных машин – 22 567 (+5);
  • артиллерийских систем – 28 067 (+58);
  • реактивных систем залпового огня – 1 388 (+1);
  • средств противовоздушной обороны – 1 167;
  • самолетов – 372;
  • вертолетов – 336;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 36 621 (+118);
  • крылатых ракет – 3 197;
  • кораблей (катеров) ‒ 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 49 093 (+105);
  • специальной техники – 3 894 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 182-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Потери РФ, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
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