Терехов – о взрыве в Харькове: есть данные о прилете БпЛА в Шевченковском районе
Взрыв в Харькове 20 мая является следствием атаки неустановленного дрона.
Взрыв в Харькове 20 мая: что известно
Взрыв в Харькове прогремел ориентировочно в 13:21 20 мая.
За минуту до этого в областной полиции сообщали, что к городу летит дрон.
Вскоре появились официальные данные о вражеской атаке.
По словам городского главы Игоря Терехова, есть информация о прилете беспилотника неустановленного типа в лесополосе Шевченковского района.
Последствия атаки выясняются.
Напомним, что 13 мая россияне дважды ударили БпЛА типа Молния по энергообъекту в Холодногорском районе Харькова.
Отключений света благодаря слаженной и профессиональной работе энергетиков не было.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 182-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Игорь Терехов, Полиция Харьковской области