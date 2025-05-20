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Татьяна Забожко, редактор ленты

Терехов – о взрыве в Харькове: есть данные о прилете БпЛА в Шевченковском районе

дрон бпла
Фото: Pixabay

Взрыв в Харькове 20 мая является следствием атаки неустановленного дрона.

Взрыв в Харькове 20 мая: что известно

Взрыв в Харькове прогремел ориентировочно в 13:21 20 мая.

За минуту до этого в областной полиции сообщали, что к городу летит дрон.

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Вскоре появились официальные данные о вражеской атаке.

По словам городского главы Игоря Терехова, есть информация о прилете беспилотника неустановленного типа в лесополосе Шевченковского района.

Последствия атаки выясняются.

Напомним, что 13 мая россияне дважды ударили БпЛА типа Молния по энергообъекту в Холодногорском районе Харькова.

Отключений света благодаря слаженной и профессиональной работе энергетиков не было.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 182-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Игорь Терехов, Полиция Харьковской области

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