Зеленский поговорил с премьером Норвегии: Украина получит почти $8 млрд помощи

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и сообщил, что Украина в этом году получит почти $8 млрд помощи.

Об этом говорится в заметке главы государства в социальных сетях.

Зеленский поговорил с премьером Норвегии

Глава государства сообщил премьеру Норвегии Стере о встрече с кронпринцем Гоконом и министром энергетики Норвегии.

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По словам Зеленского, разговор был хорошим и Киев получил важный сигнал от правительства о поддержке. Также было обсуждено много важных вопросов двустороннего сотрудничества.

— Поблагодарил за финансовую помощь со стороны Норвегии. Почти $8 млрд получим в этом году. Говорили о возможности увеличить долю этой суммы на производство дронов в Украине. Спасибо за поддержку этого предложения, — сообщил президент.

Зеленский также рассказал, что поделился со Стере деталями вчерашнего разговора с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Как отметил президент, для Украины важно, чтобы все партнеры имели необходимую информацию и полное понимание ситуации. Со своей стороны Норвегия готова помочь в достижении справедливого и длительного мира.

Напомним, 20 мая с визитом в Украину прибыл кронпринц Норвегии Хокон и встретился с Зеленским. Это его первая поездка в нашу страну. Также в Киев прибыл министр энергетики Норвегии Терье Осланд.

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