Зеленский предложил Трампу заключить соглашение о свободной торговле между странами — Качка

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Белого дома Дональду Трампу с письмом, в котором предложил новые возможности сотрудничества в ОПК и заключить соглашение о свободной торговле между странами.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины — торговый представитель Украины Тарас Качка на конференции Торговые войны: искусство защиты, пишет Интерфакс-Украина.

Украина предлагала США соглашение о свободной торговле

— Насколько мне известно, с таким предложением президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу в том письме. И это, соответственно, будет следующим этапом наших разговоров, — сказал Качка.

Он отметил, что Киев хочет соглашения с Вашингтоном, несмотря на то, что это не наш главный торговый партнер, ведь страна стремится иметь свободную торговлю со всеми членами G7 — остались только США и Япония.

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Производители все чаще ориентируются на развитые рынки с высокими требованиями, поскольку это создает большую добавленную стоимость и доходность.

— И поэтому с этой перспективы для нас важно сделать акцент на возможности экспортировать в США и, соответственно, иметь соответствующее соглашение о свободной торговле, — добавил Качка.

Он считает, что создание Американско-Украинского инвестфонда открывает возможности для подписания соглашения о свободной торговле с США.

— Поэтому я думаю, что для США это может стать интересным, но не будем забегать вперед, мы только где-то на первых шагах в этом направлении, — добавил торгпред США.

Относительно возможной отмены 10% пошлин на украинские товары, Качка отметил, что приоритетом в общении с США до сих пор было соглашение об инвестфонде.

Он также сообщил, что на этой неделе запланирован разговор с американским торговым представителем Джеймисоном Гриром.

В то же время торгпред добавил, что США сейчас меняют свой подход к тарифам, и это новая реальность. В связи с этим пока нельзя ничего обещать, ведь на самом деле Украина “только на стартовой позиции”.

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