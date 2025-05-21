Можно ли комбинировать результаты НМТ предыдущих лет: объяснение
В 2025 году, как и в предыдущие годы, конкурсный отбор на обучение в высших учебных заведениях осуществляется по результатам НМТ.
Согласно действующему законодательству, поступление на программы высшего образования на базе полного общего среднего образования, а также после получения квалификаций младшего специалиста, профессионального младшего бакалавра или младшего бакалавра, осуществляется по результатам национального мультипредметного теста (НМТ) одного из годов — 2022, 2023, 2024 или 2025.
За какие годы подойдет НМТ для поступления в ВУЗ и можно ли сочетать результаты НМТ предыдущих лет с результатами НМТ-2025 — читайте в материале Фактов ICTV.
Результаты НМТ каких лет можно подавать при поступлении
Национальный мультипредметный тест (НМТ) является целостным экзаменом, то есть абитуриент должен сдать 4 предмета и получить за них результаты, которые будут использоваться при поступлении.
Абитуриенты, которые уже имеют результаты предыдущих НМТ, но стремятся улучшить свой конкурсный балл, могут пройти тестирование в 2025 году. В таком случае они имеют право подать лучший из результатов, полученных в разные годы, но только как целостный результат одной сессии.
Совмещать баллы по отдельным предметам НМТ, сданных в разные годы, не разрешается.
Тест считается единым оцениванием и должен включать полный перечень предметов определенного года (три в 2022-2023 годах или четыре в 2024-2025 годах).
Кроме того, если участник не набрал минимально допустимого количества баллов хотя бы по одному предмету, его результаты не могут быть использованы для участия во вступительной кампании текущего года.