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Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 21 мая 2025 — ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

По состоянию на конец минувших суток на фронте произошло 129 боевых столкновений, российский противник нанес один ракетный и 57 авиационных ударов, применив одну ракету и 78 КАБов, также враг использовал для ударов 984 дроны-камикадзе и совершил более 3500 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 21 мая 2025

Ситуация в Украине на 21 мая 2025

Потери РФ в войне на 21 мая 2025

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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 183-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW
Война в Украине, Потери РФ, Карта
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