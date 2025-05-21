Карта боевых действий на 21 мая 2025 — ситуация на фронте

По состоянию на конец минувших суток на фронте произошло 129 боевых столкновений, российский противник нанес один ракетный и 57 авиационных ударов, применив одну ракету и 78 КАБов, также враг использовал для ударов 984 дроны-камикадзе и совершил более 3500 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

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