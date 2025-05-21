Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Пережила Голодомор, Вторую мировую и советчину — умерла языковед Мария Плющ
Буданов рассказал, чем обернется для РФ отказ Путина от встречи с Зеленским
Кто покинул МастерШеф 15 в 12-м выпуске после прыжка в прошлое
При отражении вражеской атаки с F-16 была потеряна связь: пилот катапультировался
Срочно
Взрывы в Луцке: к городу один за другим летели БпЛА
Валентина Летяк, редактор ленты

Ночная атака дронами: РФ запустила 76 БпЛА — большинство уничтожено

атака дронів
Фото: Факти ICTV

В ночь на 21 мая РФ запустила с разных направлений в сторону Украины 76 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов.

Ночная атака Украины дронами: результаты работы ПВО

С вечера вторника и в течение ночи 21 мая оккупанты запускали дроны с Курска, Орла и Брянска.

К отражению воздушной атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы.

Сейчас смотрят

В Воздушных силах ВСУ по состоянию на 09:00 подтвердили обезвреживание 63 вражеских дронов на Востоке, Севере и в Центре страны.

В частности, 22 из них сбиты огневыми средствами, еще 41 локационно потерян или обезврежен с помощью РЭБ (без негативных последствий).

В то же время в результате атаки дронов пострадали Харьковская и Сумская области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 183-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Ночная атака на Сумы: дроны попали в два предприятия, часть города без света
дрони Шахед

Источник: Воздушные силы ВСУ
атака дронами, Война в Украине, Повітряні сили України, Російська агресія, Сумская область, Харьковская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь