Ночная атака дронами: РФ запустила 76 БпЛА — большинство уничтожено

В ночь на 21 мая РФ запустила с разных направлений в сторону Украины 76 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов.

Ночная атака Украины дронами: результаты работы ПВО

С вечера вторника и в течение ночи 21 мая оккупанты запускали дроны с Курска, Орла и Брянска.

К отражению воздушной атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы.

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В Воздушных силах ВСУ по состоянию на 09:00 подтвердили обезвреживание 63 вражеских дронов на Востоке, Севере и в Центре страны.

В частности, 22 из них сбиты огневыми средствами, еще 41 локационно потерян или обезврежен с помощью РЭБ (без негативных последствий).

В то же время в результате атаки дронов пострадали Харьковская и Сумская области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 183-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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