События ночи 21 мая: взрывы в Сумах и Киеве, Папа готов принять переговоры о мире

Ночью 21 мая российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными дронами.

В частности, во время воздушной тревоги взрывы раздавались в Киеве и его окрестностях, а также Сумах, где есть попадания в промышленные предприятия. Громко было и в России.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 21 мая — в подборке Фактов ICTV.

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Атака дронов на Сумы

В Сумах этой ночью прозвучала серия взрывов во время атаки вражеских дронов: зафиксировано пять попаданий в одно предприятие и два — в другое.

Здесь вспыхнули пожары, есть один пострадавший.

Также в результате ночной атаки повреждены линии электропередач, поэтому некоторые районы города пока без света, в том числе объекты водоснабжения.

Объекты критической инфраструктуры перевели на генераторы.

Взрывы в Киеве и области

Взрывы раздавались в ночь на 21 мая также в Киеве и его окрестностях — силы ПВО отражали атаку российских дронов.

К сожалению, в результате вражеской атаки пострадала семья в Бориспольском районе.

По данным Киевской ОВА, у 17-летнего парня, 3-летней девочки и их 42-летней мамы острая реакция на стресс.

Кроме того, у мальчика 13 лет — резаная рана стопы, а у 30-летнего мужчины — резаная рана надбровной дуги.

Помощь оказана на месте, обошлось без госпитализации.

Обломками сбитого дрона поврежден частный дом, где находились пострадавшие: выбиты окна и повреждена крыша.

Также повреждено нежилое здание, автомобиль, складские помещения и хозяйственные постройки.

Взрывы в России: дроны атаковали оборонные предприятия

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко косвенно подтвердил информацию российских СМИ об атаке дронов на предприятия военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

В частности, громко было сегодня ночью в Орловской области — здесь под удар БПЛА попал Болховский завод полупроводниковых приборов, продукция которого используется в системах РЭБ, управления, связи и тренажерах для танков и ракет.

Губернатор Орловской области Андрей Кличков утверждает, что в течение ночи над регионом сбили 37 дронов.

О взрывах сообщали также в Тульской и Рязанской областях России, а в аэропортах Калужской области вводились временные ограничения на полеты.

Папа готов принять в Ватикане переговоры между Украиной и РФ

Папа Римский Лев XIV во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил о готовности принять следующий раунд переговоров между Украиной и Россией в Ватикане, сообщается на сайте итальянского правительства.

— Найдя подтверждение у Святейшего Отца готовности провести следующие переговоры между сторонами в Ватикане, премьер-министр выразила глубокую благодарность понтифику за его неизменную преданность делу мира, — говорится в сообщении.

Этот разговор состоялся после телефонных переговоров Мелони с президентом США Дональдом Трампом и другими европейскими лидерами.

Трамп объявил о выделении $175 млрд на систему ПРО Золотой купол

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете заявил о старте строительства новой системы ПРО Золотой купол (Golden Dome), которая должна защитить от ракетных атак большой дальности.

Общая стоимость проекта $175 млрд, его реализация начнется немедленно с начальным финансированием в размере $25 млрд.

Однако для начала строительства системы ПРО необходимо еще одобрение американскими законодателями.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 183-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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