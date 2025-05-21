Пока США колеблются: Украина предложит ЕС план более жестких санкций против РФ

Украина на следующей неделе обратится к Европейскому Союзу с просьбой принять новые жесткие меры против России. В частности, речь идет об аресте российских активов и санкциях против некоторых покупателей российской нефти.

Об этом пишет Reuters.

Украина призывает ЕС усилить давление на РФ

В Белой книге, которую Украина представит ЕС, говорится о необходимости, чтобы союз из 27 стран занял более решительную и более самостоятельную позицию по санкциям, ведь дальнейшие действия США пока непонятны.

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В документе на 40 страницах содержатся следующие предложения:

принять законы, которые позволят ЕС быстрее изымать активы лиц под санкциями и передавать их Украине. В дальнейшем эти лица смогут требовать компенсации от России;

рассмотреть шаги для усиления санкций за пределами ЕС, например, против иностранных компаний, которые используют европейские технологии для помощи РФ;

ввести ограничения против покупателей российской нефти (это может ударить по крупным покупателям, таким как Китай и Индия);

изменить правило единодушия в ЕС по санкциям, поскольку сегодня любая страна Евросоюза может заблокировать санкционное решение. Киев же призывает перейти к принятию решений большинством голосов, чтобы ускорить процесс.

В Белой книге отмечается, что санкции ЕС против России уже были беспрецедентными, но имеют еще больший потенциал.

В документе также критикуется администрация Трампа, которая фактически “прекратила участие почти во всех межправительственных платформах, сосредоточенных на санкциях и экспортном контроле”.

Отмечается, что Вашингтон замедлил работу мониторинговой группы по соблюдению ценовых ограничений на российскую нефть, расформировал рабочую группу по контролю санкций и перевел экспертов на другие направления.

Хотя в США разработаны два новых санкционных пакета, неизвестно, поддержит ли Трамп их. Из-за такой неопределенности темпы международной координации снизились.

Агентство напомнило, что после телефонного разговора с Путиным Трамп решил не вводить новые санкции против РФ, хотя на этом настаивали Украина и европейские лидеры.

Как сообщает источник Reuters, после разговора с российским диктатором Трамп сообщил украинским и европейским лидерам, что пока не планирует вводить новые ограничения и просит время для переговоров.

Украина обеспокоена, что если США отойдут от общей позиции Запада по санкциям, это может дестабилизировать и Евросоюз, ведь там для принятия ключевых решений требуется согласие всех стран.

— Выход Америки из режима санкций (будет) огромным ударом по единству ЕС. Огромным, — заявил Reuters высокопоставленный чиновник украинского правительства.

Хотя Евросоюз не может полностью заменить санкции США из-за доминирования доллара, однако, если Европа будет решительной, это не позволит России вернуть доверие инвесторов, даже несмотря на ослабление санкций США.

Источник : Reuters

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