Россия подтягивает и накапливает резервы в районе Волчанска и Двуречного — Силы обороны

Российские войска не прекращают атаки для создания так называемой буферной зоны на границе с Украиной. Враг проводит ротации подразделений, участвующих в штурмах на Харьковском направлении.

Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки Харьков Павел Шамшин в эфире телемарафона Єдині новини.

Россияне стягивают резервы на Харьковском направлении

По словам спикера, Россия не отказалась от планов создать так называемую буферную зону вдоль российско-украинской границы.

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— Сейчас мы наблюдаем, что враг постоянно проводит ротацию тех подразделений, которые привлечены к штурмовым действиям, а также подтягивает и накапливает резервы прежде всего в районе Волчанска и населенного пункта Двуречное, что к северу от Купянска, — рассказал он.

Шамшин отметил, что штурмовые атаки россиян в этом районе продолжаются уже давно.

Отдельно спикер прокомментировал использование россиянами мотоциклов в штурмах. По его словам, оккупанты продолжают готовить мотоштурмовиков, поэтому их количество на фронте вряд ли уменьшится.

Шамшин отметил, что использование мотоциклов свидетельствует о том, что врагу не хватает бронетехники. Поэтому сейчас реже фиксируют уничтоженную бронетехнику, но чаще — разбитые мотоциклы.

— И, учитывая то, что стоимость китайского мотоцикла так же, как и стоимость жизни российского солдата, в России чрезвычайно низкая, следует ожидать, что россияне продолжат эти банзай-атаки именно на мотоциклах, — рассказал Шамшин.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 183-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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