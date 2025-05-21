Валентина Летяк, редактор ленты
Потери РФ на 21 мая: ликвидировано еще 980 оккупантов и более двух десятков артсистем
Потери РФ на 21 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 980 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 183-е сутки полномасштабной войны достигли 976 780 убитыми и ранеными.
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Потери РФ на 21 мая 2025
- личного состава — около 976 780 (+980) человек;
- танков — 10 835 (+1);
- боевых бронированных машин — 22 569 (+2);
- артиллерийских систем — 28 090 (+23);
- РСЗО — 1 388;
- средств ПВО — 1 167;
- самолетов — 372;
- вертолетов — 336;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 36 692 (+71);
- крылатых ракет — 3 197;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 49 169 (+76);
- специальной техники — 3 895 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 183-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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