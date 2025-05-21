Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Пережила Голодомор, Вторую мировую и советчину — умерла языковед Мария Плющ
Буданов рассказал, чем обернется для РФ отказ Путина от встречи с Зеленским
Кто покинул МастерШеф 15 в 12-м выпуске после прыжка в прошлое
При отражении вражеской атаки с F-16 была потеряна связь: пилот катапультировался
Срочно
Взрывы в Луцке: к городу один за другим летели БпЛА
Валентина Летяк, редактор ленты

Потери РФ на 21 мая: ликвидировано еще 980 оккупантов и более двух десятков артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери РФ на 21 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 980 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 183-е сутки полномасштабной войны достигли 976 780 убитыми и ранеными.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 21 мая 2025

  • личного состава — около 976 780 (+980) человек;
  • танков — 10 835 (+1);
  • боевых бронированных машин — 22 569 (+2);
  • артиллерийских систем — 28 090 (+23);
  • РСЗО — 1 388;
  • средств ПВО — 1 167;
  • самолетов — 372;
  • вертолетов — 336;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 36 692 (+71);
  • крылатых ракет — 3 197;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 49 169 (+76);
  • специальной техники — 3 895 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 183-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Карта боевых действий на 21 мая 2025 — ситуация на фронте
Війна в Україні

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине, Потери РФ, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь