Потери РФ на 21 мая: ликвидировано еще 980 оккупантов и более двух десятков артсистем

Потери РФ на 21 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 980 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 183-е сутки полномасштабной войны достигли 976 780 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 21 мая 2025

личного состава — около 976 780 (+980) человек;

танков — 10 835 (+1);

боевых бронированных машин — 22 569 (+2);

артиллерийских систем — 28 090 (+23);

РСЗО — 1 388;

средств ПВО — 1 167;

самолетов — 372;

вертолетов — 336;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 36 692 (+71);

крылатых ракет — 3 197;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 49 169 (+76);

специальной техники — 3 895 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 183-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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