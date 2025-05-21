Завершение торгового соглашения с ЕС: чего ждать Украине после 5 июня 2025 года

Срок действия нынешних автономных торговых преференций, которые позволяют украинским товарам беспошлинно и безквотно заходить на рынок ЕС, скоро заканчивается. Эти преференции были введены Евросоюзом в 2022 году как жест поддержки Украины после полномасштабного вторжения, временно отменив все тарифы и квоты.

О том, какие изменения ждут Украину после завершения торгового соглашения с ЕС, мы поговорили с экономистом Олегом Пендзиным.

Когда заканчивается торговое соглашение с ЕС

5 июня истекает срок действия автономных торговых мер, поэтому возникает вопрос, связанный с экспортом украинской продукции на европейский рынок. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европейский Союз не планирует продлевать режим “торгового безвиза” с Украиной, который позволял беспошлинную торговлю.

Сейчас смотрят

Украинские аграрии выражают разочарование по поводу позиции, которую сейчас занимает Европейский Союз. Сложившаяся неопределенность создает трудности для многих секторов агропромышленного комплекса и может негативно повлиять на перерабатывающую промышленность и в конечном итоге — на потребителей.

Об этом заявил президент Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Алекс Лисситса в ходе дискуссии. Он отметил, что ЕС остается стратегическим партнером Украины, а европейский рынок сейчас критически важен для отечественных аграриев.

По его словам пока нет ясности относительно того, что будет происходить после 5 июня. Для страны, которая живет в условиях войны, крайне важно иметь большую определенность в отношениях с ключевым торговым партнером.

Он признал, что понимает ситуацию, которая сложилась в самой Европе — в частности, выборы в Польше и протесты европейских фермеров, однако призвал ЕС учитывать и украинские реалии.

Завершение торгового соглашения с ЕС: что изменится

По мнению экономиста Олега Пендзина, если рассматривать ситуацию Украины в 2022 году и сейчас, то она в корне изменилась. В 2022 году пути вывоза морем были почти полностью блокированы. И тогда это соглашение с Европой было для нас спасением, ведь это был едва ли не единственный способ экспортировать украинскую аграрную продукцию на мировые рынки.

— Сейчас ситуация изменилась из-за того, что мы восстановили пути поставки продукции морем, поэтому украинские товары будут продолжать поступать на мировые рынки. Но действительно, европейский рынок — это премиальный сегмент, поэтому многие наши производители хотели бы на нем находиться и в дальнейшем, — отметил эксперт.

Чего ожидать аграриям после завершения торгового безвиза: мнение экономиста

— Украинские аграрии не будут отказываться от выращивания продукции из-за потери европейских рынков, ведь и до войны основными рынками, на которые мы поставляли наши продукты, были восточные страны, в частности Азия. Поэтому не стоит ожидать снижения производства, — считает экономист.

Что касается украинских зерновых культур, то до войны основными импортерами были Индонезия, Филиппины, Марокко, Египет, Тунис. В 2020 году Китай впервые возглавил список импортеров украинского зерна, значительно увеличив закупки кукурузы и пшеницы. Египет также остается важным импортером зерновых.

Согласно данным Национального института стратегических исследований, в 2024 году Украина экспортировала 78,3 млн т аграрной продукции. Наибольшая доля приходится на подсолнечное масло, кукурузу, а также на пшеницу. Среди лидеров экспорта оказался рапс, объем которого составил более 3,8 млн т. Доля мяса и другой съедобной продукции, домашней птицы составляет 4%.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.