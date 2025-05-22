Харькову нужна усиленная система ПВО для борьбы с Шахедами — Терехов

Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что Россия значительно увеличила количество Шахедов, которые запускает по городу, а потому нужно усилить систему противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом Терехов сказал в интервью для Украинского Радио Харькова.

Усиление ПВО для Харькова

По словам Терехова, российские военные массированно атакуют Шахедами разные районы Харькова преимущественно ночью, когда люди отдыхают. К сожалению, не все жители города реагируют на воздушные тревоги, потому что многие спят.

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Игорь Терехов рассказал, что вражеские атаки стали массированными. Кроме того, для ликвидации последствий таких атак привлекается огромный ресурс коммунальных служб.

— Если мы раньше видели один, два, три Шахеда и все, то последний раз было 20 Шахедов. Вообще было 32, но 12 наши силы ПВО сбили. Но два — таки долетели до Харькова, — сказал городской голова.

Поэтому на сегодня главная задача — сделать удачной систему ПВО в Харькове, чтобы она могла бороться с Шахедами. Ведь Россия не оставляет своих планов по разрушению и обстрелам города.

По словам Терехова, на сегодня в Харькове остается 1,3 млн жителей. Если взять до полномасштабного вторжения, то официально было 1,6 миллиона жителей, а на самом деле всегда было около 2 миллионов.

Стоит заметить, что Харьков едва ли не ежедневно подвергается вражеским воздушным атакам. Так, 2 мая россияне массированно атаковали город. Захватчики применили ударные беспилотники с термобарическими боевыми частями, что вызывает масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди гражданского населения. Сообщалось, что количество пострадавших в результате атаки на Харьков 2 мая возросло до 51.

Ночью 6 мая Харьков два часа находился под массированной атакой дронов. За это время зафиксировано 20 попаданий по городу. На одном из крупнейших рынков города произошел пожар.

Фото: Игорь Терехов

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