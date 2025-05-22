Первый столичный хлебозавод запускает новую линию по производству тостового хлеба
Украинская компания Первый столичный хлебозавод (ПСХ), входящая в группу Хлебные инвестиции, запустила современную автоматизированную линию по производству тостового хлеба.
Впервые в Украине на предприятии внедрена технология чистого помещения, что позволяет существенно продлить срок реализации хлеба — до 30 дней.
— Мы гордимся запуском этой инновационной линии. Это не просто технология — это новый стандарт качества украинского хлеба. Инвестиции в €4,5 млн — это наш вклад в развитие пищевой промышленности и доказательство того, что мы уверенно инвестируем в будущее, — отметил CEO группы компаний Хлебные инвестиции Юрий Триндюк.
Линия обеспечивает полную автоматизацию производства — от замешивания теста до упаковки готовой продукции.
Особенностью является вакуумная система тестозамеса, что гарантирует стабильное качество, нежную текстуру и отличный вкус — идеально для тостов.
Под брендом Царь Хлеб будет представлена новая линейка из четырех продуктов под названием Этот Тост.
В 2024 году общие инвестиции в предприятия группы Хлебные инвестиции составили €12 млн.
Справка. Группа компаний Хлебные инвестиции — лидер по объему инвестиций среди хлебопекарных предприятий Украины. В состав группы входят:
- ООО Первый столичный хлебозавод;
- ООО Chanta Mount;
- ОДО Ивано-Франковский хлебокомбинат;
- ООО Бердичевский хлебозавод;
- ЧАО Теремно Хлеб;
Основные бренды: Царь Хлеб, Теремно Хлеб, Chanta, Sucrema.
Фото: Первый столичный хлебозавод