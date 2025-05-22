Первый столичный хлебозавод запускает новую линию по производству тостового хлеба

Украинская компания Первый столичный хлебозавод (ПСХ), входящая в группу Хлебные инвестиции, запустила современную автоматизированную линию по производству тостового хлеба.

Впервые в Украине на предприятии внедрена технология чистого помещения, что позволяет существенно продлить срок реализации хлеба — до 30 дней.

— Мы гордимся запуском этой инновационной линии. Это не просто технология — это новый стандарт качества украинского хлеба. Инвестиции в €4,5 млн — это наш вклад в развитие пищевой промышленности и доказательство того, что мы уверенно инвестируем в будущее, — отметил CEO группы компаний Хлебные инвестиции Юрий Триндюк.

Линия обеспечивает полную автоматизацию производства — от замешивания теста до упаковки готовой продукции.

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Особенностью является вакуумная система тестозамеса, что гарантирует стабильное качество, нежную текстуру и отличный вкус — идеально для тостов.

Под брендом Царь Хлеб будет представлена новая линейка из четырех продуктов под названием Этот Тост.

В 2024 году общие инвестиции в предприятия группы Хлебные инвестиции составили €12 млн.

Справка. Группа компаний Хлебные инвестиции — лидер по объему инвестиций среди хлебопекарных предприятий Украины. В состав группы входят:

ООО Первый столичный хлебозавод;

ООО Chanta Mount;

ОДО Ивано-Франковский хлебокомбинат;

ООО Бердичевский хлебозавод;

ЧАО Теремно Хлеб;

Основные бренды: Царь Хлеб, Теремно Хлеб, Chanta, Sucrema.

Фото: Первый столичный хлебозавод

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