Что надо иметь с собой на НМТ 2025: перечень необходимых вещей

Сейчас продолжается основная сессия национального мультипредметного теста (НМТ) 2025, которая проходит в период с 14 мая по 25 июня. Чтобы успешно сдать тестирование, недостаточно только хорошо подготовиться. Стоит заранее знать, что именно разрешено взять с собой в экзаменационный центр.

Факты ICTV узнавали, что обязательно нужно иметь с собой на НМТ 2025 и какие предметы не стоит брать.

Что нужно иметь с собой на НМТ 2025

Участникам национального мультипредметного теста (НМТ) 2025 рекомендуется заранее ознакомиться с адресом временного экзаменационного центра (ВЭЦ), в котором они будут проходить тестирование. Стоит заранее спланировать маршрут до пункта проведения теста, чтобы избежать опозданий.

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Все ключевые детали — место, дата и время проведения НМТ — указаны в приглашении, которое загружается из персонального кабинета на сайте УЦОКО.

Для участников, которые будут сдавать тест в Украине, время начала тестирования указано по киевскому времени. Для тех, кто будет проходить НМТ за рубежом, — по местному времени населенного пункта, в котором расположен ВЭЦ.

Что брать с собой на НМТ в 2025 году:

оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт, ID-карта или документ, на основании которого состоялась регистрация);

сертификат участника НМТ (распечатанный из персонального кабинета);

приглашение-пропуск на тестирование;

черную гелевую или капиллярную ручку (черновики будут предоставлены в ВЭЦ);

питьевую воду в прозрачной бутылке без этикетки, перекус (по желанию).

Участникам, которые будут сдавать тестирование в Украине, рекомендуется также иметь при себе теплую одежду — она может понадобиться в случае долгого пребывания в укрытии.

Допуск к ВЭЦ завершается за 10 минут до начала тестирования. Опоздание — причина для недопущения к НМТ.

НМТ 2025: что надо иметь с собой, а какие вещи запрещены

Перед началом теста все запрещенные устройства (телефоны, смарт-часы, наушники и т. д.) нужно выключить и оставить в специальном месте. Слушайте инструктора и выполняйте его указания.

Участникам НМТ запрещено иметь при себе любые устройства для считывания, обработки или воспроизведения информации, а также собственные рукописные или печатные материалы, которые не предусмотрены официальной процедурой тестирования. Поэтому не стоит брать с собой бумагу для черновиков, ведь необходимые листы для записей выдадут непосредственно на месте.

Брать с собой калькулятор на НМТ нельзя. Его использование запрещено правилами, даже если это самый простой калькулятор. Все вычисления нужно выполнять самостоятельно, при необходимости — на черновиках.

В аудитории каждому участнику будет предоставлено отдельное место с компьютером, подключенным к сети Интернет. Старший инструктор вручит персональную карточку, в которой будет указан логин и пароль для входа в тестовую систему. Перед входом в систему нужно внимательно проверить введенные данные.

Источник : УЦОЯО

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