Отработка обучения на бюджете: что известно и сколько продлится

Сейчас выпускники высших учебных заведений, подготовка которых осуществляется по госзаказу, не должны отрабатывать после окончания обучения. Однако в Министерстве образования и науки (МОН) анонсировали изменения относительно этого правила.

Предполагается внедрение новой программы, согласно которой студенты, обучающиеся на бюджете, будут обязаны отработать определенный срок по полученной специальности. Стоит отметить, что такая норма существовала ранее, но в 2017 году ее отменили.

Сколько лет нужно будет отрабатывать за обучение на бюджете и кого это касается — читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Кого касается отработки обучения на бюджете

В МОН отмечают, что нововведение в первую очередь касается выпускников бюджетной формы обучения отдельных специальностей, которые нужны для государственного сектора и которых сейчас не хватает. В частности, это касается специалистов медицинской, образовательной, инженерной и оборонной отраслей.

Студенты данных специальностей, которые получают образование за средства государственного или регионального бюджета, должны будут после завершения второго курса подписать с высшим учебным заведением (ВУЗом) соглашение об обязательном трудоустройстве. В случае отказа, их переведут на контрактную форму обучения.

Сколько лет надо будет отработать обучение на бюджете

В МОН отмечают, что срок отработки будет в два раза меньше, чем срок обучения по программе и составит 2 года.

Уже с первого курса студентам предусмотрена повышенная академическая стипендия. После завершения второго курса они, как и другие студенты, будут проходить ЕГКИ (единый государственный квалификационный экзамен), а дальше обязаны заключить соответствующий договор.

После окончания обучения выпускники должны принять участие в конкурсе на первое рабочее место, который будет организовывать Государственная служба занятости с привлечением работодателей.

То есть, после окончания вуза необходимо отработать средства за свое обучение на одном из тех рабочих мест, которые предложит государство.

Внедрение новой системы сейчас обсуждается, а любые изменения будут касаться только новых поступающих.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.