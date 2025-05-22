Валентина Летяк, редактор ленты
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Потери РФ на 22 мая: ликвидированы еще 870 оккупантов и свыше 30 артсистем
Потери РФ на 22 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 870 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 184-е сутки полномасштабной войны достигли 977 650 убитыми и ранеными.
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Потери РФ на 22 мая 2025 года
- личного состава — около 977 650 (+870) человек;
- танков — 10 839 (+4);
- боевых бронированных машин — 22 574 (+5);
- артиллерийских систем — 28 122 (+32);
- РСЗО — 1 388;
- средств ПВО — 1 167;
- самолетов — 372;
- вертолетов — 336;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 36 797 (+105);
- крылатых ракет — 3 197;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 49 268 (+99);
- специальной техники — 3 895.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 184-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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