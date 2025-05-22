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Потери РФ на 22 мая: ликвидированы еще 870 оккупантов и свыше 30 артсистем

російські солдати
Фото: Depositphotos

Потери РФ на 22 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 870 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 184-е сутки полномасштабной войны достигли 977 650 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 22 мая 2025 года

  • личного состава — около 977 650 (+870) человек;
  • танков — 10 839 (+4);
  • боевых бронированных машин — 22 574 (+5);
  • артиллерийских систем — 28 122 (+32);
  • РСЗО — 1 388;
  • средств ПВО — 1 167;
  • самолетов — 372;
  • вертолетов — 336;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 36 797 (+105);
  • крылатых ракет — 3 197;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 49 268 (+99);
  • специальной техники — 3 895.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 184-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ
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