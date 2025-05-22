Под Скадовском взорвался УАЗ Patriot с кадыровцами: в ГУР рассказали детали

Ни один из четырех кадыровцев, находившихся в салоне автомобиля, что взорвался между Скадовском и Антоновкой на временно оккупированной территории Херсонской области 20 мая, не выжил.

Об этом 22 мая сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Взрыв УАЗ Patriot с кадыровцами под Скадовском: что известно

Взрыв УАЗ Patriot с кадыровцами произошел еще 20 мая.

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Первыми деталями происшествия украинские разведчики поделились сегодня, 22 мая.

По данным ГУР, во взорвавшемся между Скадовском и Антоновкой салоне УАЗ Patriot находились четверо офицеров российских оккупационных сил из так называемого подразделения Ахмат.

Сначала взорвалась машина с кадыровцами, а затем начал детонировать боекомплект, который перевозили захватчики.

Известно, что ни один из оккупантов не выжил.

– За каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие, – отметили в Главном управлении разведки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 184-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: ГУР

Фото иллюстративное: Минобороны России

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