Как иностранцу получить вид на жительство в Украине в 2025 году

Иностранные граждане, желающие легально проживать в Украине, могут получить вид на жительство. Документ дает право на законное пребывание в стране в течение определенного срока и открывает доступ к различным социальным и экономическим возможностям.

Что необходимо для получения постоянного вида на жительство в Украине — читайте в материале Фактов ICTV.

Как получить вид на жительство в Украине

Для длительного проживания в Украине необходимо оформить вид на жительство.

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Вид на жительство — документ, удостоверяющий личность иностранца или лица без гражданства и подтверждающий законные основания для постоянного проживания в Украине.

Основания для оформления:

трудоустройство или обучение;

близкие родственные связи с гражданами Украины (супруги, дети, родители), воссоединение семьи, брак с гражданином Украины или резидентом;

инвестиция в экономику Украины на сумму не менее $100 тыс.;

научная или культурная деятельность, отвечающая интересам Украины, волонтерство или религиозная деятельность.

Оформить вид на жительство в Украине можно на основании полученной долговременной визы типа D (не требуется для граждан Грузии, Армении, Азербайджана, Узбекистана).

Чтобы оформить постоянный вид на жительство в Украине, необходимо получить разрешение на иммиграцию. Для этого надо подать заявление и перечень документов в территориальное подразделение ГМС Украины или соответствующее консульство за рубежом.

После получения разрешения на иммиграцию необходимо подать заявление на оформление постоянного вида на жительство. Он выдается сроком на 10 лет с последующей возможностью продления.

Стоит отметить, что в 2025 году вступили в силу изменения в законодательстве, которые упрощают получение постоянного вида на жительство для иностранцев, которые непрерывно проживали в Украине на основании временного вида на жительство в течение последних 5 лет. Такие лица и члены их семей имеют право одновременно подать заявление на получение разрешения на иммиграцию и постоянного вида на жительство.

Как получить вид на жительство в Украине: необходимые документы

Для оформления постоянного вида на жительство необходимо подать следующие документы (перечень может отличаться в зависимости от ситуации):

Действительный паспортный документ иностранца или паспортные документы, если человек имеет одновременно гражданство (подданство) нескольких государств (множественное гражданство). Лицо без гражданства подает документ, удостоверяющий личность без гражданства, с визой типа D (если иное не предусмотрено законодательством и международными договорами Украины).

В случае подачи документов законным представителем необходимо предоставить оригинал и копии документов, удостоверяющие личность законного представителя и подтверждающие его полномочия.

Перевод на украинский язык страницы паспортного документа иностранца или документа, удостоверяющего личность без гражданства, который содержит личные данные и которые заверены в законодательном порядке.

Документ, подтверждающий уплату административного сбора, или документ об освобождении от его уплаты (оригинал и копия).

Копия решения о предоставлении разрешения на иммиграцию.

В соответствии с категорией иностранцев и лиц без гражданства, могут подаваться:

Лица, которые прибыли в Украину на постоянное проживание до вступления в силу закона Украины

Лица, которые вынуждены покинуть места постоянного проживания в Автономной Республике Абхазия Республики Грузия и прибыли в Украину, а также их совершеннолетние дети, которые прибыли вместе с ними до достижения совершеннолетия, подают временную справку или другой документ, подтверждающий факт прибытия, и документ о непрерывном проживании в Украине не менее пяти лет, выданный территориальными органами ГМС.

Лица, которые прибыли в Украину детьми-сиротами из-за вооруженных конфликтов в местах их постоянного проживания и воспитываются или воспитывались в государственных детских учреждениях или детских домах семейного типа или над которыми установлена опека или попечительство граждан Украины, подают документ, подтверждающий соответствующие обстоятельства.

Документ о регистрации в государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков с данными о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (при наличии).

Иностранцы или лица без гражданства могут подать другие документы, подтверждающие наличие оснований для получения вида на жительство. В частности, это могут быть документы, подтверждающие право собственности на жилье, договор найма, аренды и тому подобное.

Стоимость услуги составляет:

государственная пошлина — 85 грн; стоимость административной услуги — 496 грн; стоимость бланка постоянного вида на жительство с бесконтактным электронным носителем — 594 грн.

Срок рассмотрения заявления — в течение 15 рабочих дней.

Обратите внимание! Документы для оформления постоянного вида на жительство надо подавать не позднее чем за 15 рабочих дней до окончания установленного срока пребывания или проживания в Украине.

Как иностранцу поменять вид на жительство в Украине

Обмен вида на жительство осуществляется в случае:

изменения информации или окончания срока действия вида;

выявления ошибки в информации, внесенной в вид;

непригодности вида для дальнейшего использования (повреждения, которые не позволяют визуально идентифицировать лицо и прочитать информацию о нем);

достижения 25- или 45-летнего возраста, если вид не содержит бесконтактного электронного носителя.

Источник: Государственная миграционная служба Украины

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