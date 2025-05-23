Когда последний звонок в Черкассах в 2025 году: важные даты для школьников

Летние каникулы — долгожданная пора для школьников, когда после напряженного учебного года они могут наконец-то отдохнуть, набраться сил и провести время с удовольствием. Это период отдыха, путешествий, общения с друзьями и новых впечатлений. В Черкассах даты завершения обучения и праздничных мероприятий уже определены, поэтому ученики могут готовиться к летнему отдыху.

Факты ICTV узнавали, когда последний звонок в Черкассах в 2025 году и какие праздничные события запланированы.

Последний звонок в Черкассах: дата

После завершения учебного года начнутся летние каникулы в Черкассах 2025. Об этом сообщила в Facebook заместитель городского головы Анастасия Чубина.

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Она рассказала, что последний звонок в 2024-2025 учебном году прозвучит для всех учеников школ Черкасс 30 мая. В этот день официально завершится учебный процесс.

Когда начинаются летние каникулы в Черкассах

Для учеников 9-х классов праздничный выпускной вечер состоится 6 июня. Это событие ознаменует завершение базового среднего образования и станет важным этапом для тех, кто продолжит обучение в старшей школе или учреждениях профессионального образования.

Отдельное торжество запланировано для выпускников 11-х классов — 13 июня они примут участие в традиционном общегородском Марше благодарности. Это ежегодное мероприятие, на котором выпускники выражают благодарность родителям, учителям и городу за годы обучения.

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