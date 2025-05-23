На Покровском направлении оккупанты расстреляли двух военных ВСУ

На Покровском направлении начато расследование по факту расстрела двух военнопленных.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

— При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, которое повлекло гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины), — говорится в сообщении.

Расстрел двух пленных ВСУ

Недалеко от поселка Удачное Покровского района утром 22 мая 2025 года российские военные осуществили штурм позиций Сил обороны. Там выполняли боевые задания четверо украинских военнослужащих. Во время наступления оккупанты захватили в плен двух безоружных защитников, после чего расстреляли их в лесополосе из автоматов. Судьба других защитников пока неизвестна.

Сейчас смотрят

— Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление, — отмечают в Донецкой областной прокуратуре.

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц.

Расстрел пленных ВСУ: Лубинец направил письма ООН и МККК

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на расстрел россиянами двух украинских военнопленных и немедленно направил письма ООН и МККК.

Напомним, что ранее руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов сообщил, что РФ за годы полномасштабной войны, вероятно, казнила 268 украинских военных.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.