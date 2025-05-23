События ночи 23 мая: атака дронов в Украине, “бавовна” в РФ, изменение движения поездов УЗ

С вечера четверга Украина под атакой вражеских дронов. Россия ночью и утром 23 мая запустила несколько групп БПЛА с территории Белгородской и Курской областей и ВОТ на Юге Украины. Были также пуски баллистики.

Взрывы раздавались в Запорожской и Киевской областях.

Неспокойно было и в РФ — на атаку беспилотников жаловались в Москве и Липецкой области.

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Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 23 мая — в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Запорожской области

В конце минувших суток оккупанты атаковали Запорожскую область баллистикой — здесь прогремели взрывы, что подтвердили местные власти.

По состоянию на утро информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала.

Однако утром Воздушные силы ВСУ снова объявили об опасности ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.

Взрывы в Киевской области

Примерно с 03:00 Киевская область под атакой российских дронов, за ночь воздушная тревога объявлялась дважды.

Уже утром здесь раздавались взрывы — силы ПВО отражали воздушную атаку.

Вероятно, угроза еще будет продолжаться, поскольку новые группы вражеских ударных БпЛА зашли из Белгородской и Курской областей РФ.

Россия под атакой дронов: взрывы раздавались в Москве и Липецкой области

По данным местных властей, в результате падения БПЛА и пожара, произошедшего в промышленной зоне Ельца Липецкой области якобы пострадали весемь человек.

Также губернатор Игорь Артамонов утверждает, что обломки дрона упали на крышу жилого дома, поэтому жильцов срочного эвакуировали.

Жители города сообщают, что после атаки горит завод Энегрия — крупнейшее в России предприятие, специализирующееся на производстве химических источников тока (от пальчиковых батареек до источников тока для ракет Булава и космических аппаратов).

На атаку дронов жаловались и в Москве. Мэр Сергей Сорбянин дважды за ночь сообщал о работе ПВО, в частности о якобы сбитии сначала шести, а затем еще трех беспилотников.

Укрализныця изменила маршруты поездов из-за провала грунта в Карпатах

Вечером 22 мая Укрзализныця сначала приостановила движение поездов на маршруте между станциями Ясиня и Вороненко в связи с проседанием грунта и повреждением пути.

А впоследствии сообщила об изменениях в маршрутах поездов на 23 мая.

Эти изменения касаются четырех поездов сообщением Киев — Рахов, поездов сообщением Запорожье — Ясиня, Одесса — Ясиня, Киев — Ясиня, Харьков — Ворохта и Сумы — Рахов.

Кроме того, маршрут пригородного поезда №6441/6442 сообщением Коломыя — Деловое будет курсировать только до Делятина.

При этом для пассажиров всех поездов дальнего следования Укрзализныця организует автобусные трансферы в обоих направлениях с конечных станций временно сокращенных маршрутов.

Администрация Трампа запретила Гарварду принимать иностранных студентов

В Министерстве внутренней безопасности США подтвердили, что по распоряжению министра Кристи Ноэм прекращается сертификация программы Гарвардского университета для иностранных студентов и участников обмена (SEVP).

Согласно документу, Гарвард больше не имеет права зачислять иностранных студентов, а те, кто уже учится, должны либо перевестись в другой вуз, либо потерять свой легальный статус в США.

При этом его руководство обвиняют в поощрении насилия и антисемитизме.

Эти события стали продолжением предыдущих мероприятий, когда в апреле были отменены гранты на сумму $2,7 млн для Гарвардского университета.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 185-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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