Регистрация на экзамены в аспирантуру и магистратуру 2025: дата окончания

Участники единого вступительного экзамена в магистратуру и аспирантуру 2025 года должны вовремя зарегистрироваться и подать документы в учреждения высшего образования.

Что известно о дате начала и дате завершения регистрации на экзамены в магистратуру и аспирантуру в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Когда завершается регистрация на экзамены в магистратуру и аспирантуру

Регистрация на экзамены в магистратуру продолжается со 2 мая по 23 мая. Чтобы подать документы необходимо обратиться в приемную комиссию учреждения высшего образования и получить экзаменационный лист.

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Подать документы также можно дистанционно. В случае дистанционной регистрации, для идентификации личности, абитуриент должен иметь квалифицированную электронную подпись.

Сейчас в Украине завершается регистрация на участие в едином вступительном экзамене (ЕВЭ) и едином профессиональном вступительном испытании (ЕФВВ). Лица, которые хотели принять участие, но не смогли зарегистрироваться в период основной сессии, могут сделать это во время дополнительной — 16-17 июня.

Как происходит регистрация на экзамены в магистратуру и аспирантуру

Поступающим в магистратуру и аспирантуру для сдачи единого вступительного экзамена, единого профессионального вступительного испытания и единого вступительного испытания по методологии научных исследований необходимо подать пакет документов и получить оригинал экзаменационного листа.

Для абитуриентов, которые будут сдавать тестирование за рубежом, для доступа к экзаменационному центру достаточно будет иметь качественную сканкопию.

После этого для каждого зарегистрированного участника на сайте Украинского центра оценивания качества образования будет создан кабинет участника вступительных испытаний. Доступ к нему осуществляется по номеру экзаменационного листа и РIN-коду, указанному в нем.

До 12 июня участники, которые были зарегистрированы на основную сессию вступительных испытаний в магистратуру и аспирантуру, получат в этих кабинетах приглашения-пропуска, где будет указана дата, место и время проведения тестирования.

Поступающие, которые не успели подать документы до завершения регистрации на экзамены в магистратуру и аспирантуру, к сожалению, их не получат. В случае пропуска основной сессии по уважительной причине можно будет зарегистрироваться на дополнительную.

Стоит отметить, что дополнительная сессия тестирований для поступления в магистратуру и аспирантуру пройдет только на территории Украины.

Напоминаем, что основная сессия в магистратуру в 2025 году проходит с 21 июня по 12 июля, дополнительная сессия — с 29 июля по 18 августа.

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