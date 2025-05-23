РФ за годы полномасштабной войны, предположительно, казнила 268 украинских военных

С начала полномасштабной войны по фактам убийства российскими военными 268 украинских военнопленных было зарегистрировано и расследуется 75 уголовных производств.

Именно такую ​​информацию в рамках журналистского расследования CNN предоставил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов.

Факты вероятных казней украинских военных

Он отметил, что количество вероятных казней украинских военнопленных растет с каждым годом:

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2022 год: 8 уголовных производств по фактам убийств 57 украинских военнопленных;

2023 год: 8 уголовных производств по фактам убийств 11 украинских военнопленных;

2024 год: 39 уголовных производств по фактам убийств 149 украинских военнопленных;

с начала 2025 года: 20 уголовных производств по фактам убийств 51 украинского военнопленного.

По словам Белоусова, такая динамика связана с указаниями, предоставленными высшим руководством РФ, как политическим, так и военным.

К слову, ранее CNN, основываясь на перехваченных радиопереговорах и записях с беспилотников, которые попали в распоряжение западного медиа, сообщало, что РФ приказала убивать пленных украинских военных.

Источник : Офис генпрокурора

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