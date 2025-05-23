Марина Мелехова, редактор раздела Медицина
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Разворачивается за минуты: ВСУ получат новый БпЛА Белый волк
В арсенале Вооруженных сил Украины будет еще один ударный беспилотный авиационный комплекс Белый волк.
Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
Готов к бою за считанные минуты
Созданный для точного поражения важной вражеской техники, фортификаций и других защищенных объектов, новый беспилотник способен доставлять боевые заряды даже к бронированным и стратегическим целям.
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Комплекс разворачивается в течение считанных минут. В состав входят беспилотник с цифровой комбинированной камерой, станция управления, контрольная система, силовые аккумуляторы и другие ключевые элементы.
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Источник: Минобороны
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