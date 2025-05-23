Трамп анонсировал успешный обмен пленными между Украиной и РФ

В пятницу, 23 мая, между Украиной и Россией был согласован масштабный обмен пленными.

Обмен пленными 1000 на 1000: что известно

Информация об обмене пленными поступила от президента США Дональда Трампа.

— Между Россией и Украиной только что завершился крупный обмен пленными. В ближайшее время он вступит в силу. Поздравляем обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то большому? — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

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Украинская сторона по состоянию на 13:01 не подтверждала эту информацию.

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