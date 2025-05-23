Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Пережила Голодомор, Вторую мировую и советчину — умерла языковед Мария Плющ
Кто покинул МастерШеф 15 в 12-м выпуске после прыжка в прошлое
При отражении вражеской атаки с F-16 была потеряна связь: пилот катапультировался
Статьи
Универсальные воины: что известно о морской пехоте Украины и ее участии в войне с РФ
Ставки букмекеров на Евровидение 2025: на каком месте Украина после финала
Вікторія Васьковська, редактор сайта
1 мин.

Трамп анонсировал успешный обмен пленными между Украиной и РФ

Обмен пленных между Россией и Украиной: Трамп сделал заявление
Фото: Getty Images

В пятницу, 23 мая, между Украиной и Россией был согласован масштабный обмен пленными.

Обмен пленными 1000 на 1000: что известно

Информация об обмене пленными поступила от президента США Дональда Трампа.

— Между Россией и Украиной только что завершился крупный обмен пленными. В ближайшее время он вступит в силу. Поздравляем обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то большому? — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Сейчас смотрят

Украинская сторона по состоянию на 13:01 не подтверждала эту информацию.

Новость дополняется…

Читайте также
Очередной обмен пленными: домой вернулось 150 защитников
Обмен пленными 5 февраля 2025 года — 150 украинцев освободили из российского плена

Война в Украине, Дональд Трамп, Обмін полоненими, Росія, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь