Татьяна Забожко, редактор ленты
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Потери РФ на 23 мая: минус 1050 оккупантов и четыре десятка артсистем
Потери врага на 23 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 050 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 185-е сутки полномасштабной войны превысили 978 тыс.
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Потери РФ на 23 мая 2025 года
- личного состава / personnel ‒ около/ about 978700 (+1050) человек / persons,
- танков / tanks ‒ 10841 (+2) ед,
- боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs ‒ 22575 (+1) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 28165 (+43) ед,
- РСЗО / MLRS – 1390 (+2) ед,
- средства ПВО / anti-aircraft systems ‒ 1167 (+0) ед,
- самолетов / aircraft – 372 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 36945 (+148),
- крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 3197 (+0),
- корабли /катера/warships/boats ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 49407 (+139) ед,
- специальная техника / special equipment ‒ 3895 (+0).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 185-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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Источник: Генштаб ВСУ
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