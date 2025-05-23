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Потери РФ на 23 мая: минус 1050 оккупантов и четыре десятка артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 23 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 050 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 185-е сутки полномасштабной войны превысили 978 тыс.

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Потери РФ на 23 мая 2025 года

  • личного состава / personnel ‒ около/ about 978700 (+1050) человек / persons,
  • танков / tanks ‒ 10841 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs ‒ 22575 (+1) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 28165 (+43) ед,
  • РСЗО / MLRS – 1390 (+2) ед,
  • средства ПВО / anti-aircraft systems ‒ 1167 (+0) ед,
  • самолетов / aircraft – 372 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters – 336 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 36945 (+148),
  • крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 3197 (+0),
  • корабли /катера/warships/boats ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 49407 (+139) ед,
  • специальная техника / special equipment ‒ 3895 (+0).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 185-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Потери РФ, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
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