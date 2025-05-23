Завершение войны в Украине: четыре сценария на 2025 год в отчете JPMorgan
Американский финансовый гигант JPMorgan Chase & Co. представил новое исследование о войне России против Украины, в котором прогнозирует, что договоренность о прекращении огня может быть достигнута в 2025 году.
Мирное соглашение с РФ может быть заключено в 2025 году
В отчете эксперты JPMorgan Chase прогнозируют, что до конца второго квартала 2025 года президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, “будет вынужден пойти на договоренность с Россией”.
Это, по оценкам аналитиков, приведет к замораживанию линии фронта, но не станет полноценным мирным соглашением. Причинами такого развития событий называют истощение запасов вооружений у европейских стран, нехватку военнослужащих в Украине, потерю терпения в США, а также разногласия внутри трансатлантического союза.
В документе отмечается: при текущем темпе наступления для полного захвата Украины России понадобится около 118 лет. Поэтому, вероятно, Владимир Путин будет стремиться заключить сделку, которая позволит реализовать его стратегическую цель — установление контроля над Киевом.
Успешность любой потенциальной сделки, по мнению аналитиков, будет зависеть от двух ключевых факторов:
- степени удовлетворенности Путина уступками со стороны Украины и западных стран;
- силы предоставленных гарантий безопасности для Украины.
Сценарии завершения войны в Украине
Специалисты JPMorgan обозначили четыре возможных сценария дальнейшего развития событий.
Оптимистичный сценарий — Южная Корея (вероятность: 15%)
Украина не получит полноценного членства в НАТО или полного восстановления территориальной целостности.
Однако, если Зеленскому удастся обеспечить присутствие на территории Украины европейских сил безопасности, у которых будет поддержка США, то около 80% территорий, находящихся под контролем Киева, смогут развиваться стабильно, демократично и успешно.
Кроме того, использование замороженных российских активов в размере $300 млрд может дать сильный импульс для восстановления страны.
Стабильный вариант — Израиль (вероятность: 20%)
Даже без непосредственного присутствия иностранных войск, но при условии мощной и последовательной поддержки Запада, Украина сможет модернизировать армию, нарастить собственный сдерживающий потенциал и сохранить независимость.
Однако постоянная угроза войны будет оставаться. Путин, в этом случае, будет стремиться к экономическим уступкам, в частности смягчению санкций, и развитию диалога с США.
Нестабильный сценарий — Грузия (вероятность: 50%)
При отсутствии иностранного военного присутствия и системной поддержки извне, Украину ожидает затяжная нестабильность, замедленный экономический рост и снижение объемов международной помощи.
В таком случае евроатлантическая интеграция может остановиться, а государство постепенно окажется в зоне влияния России.
Пессимистический сценарий — Беларусь (вероятность: 15%)
Если США прекратят поддержку Украины, а Европа не сможет взять на себя эту роль, Россия может добиться полной капитуляции Украины.
В таком случае государство рискует потерять суверенитет и стать вассалом РФ. Это будет означать победу Кремля, окончательное ослабление Запада и радикальное изменение глобального порядка, сформировавшегося после Второй мировой войны.
Аналитический отчет подготовлен недавно созданным Центром геополитики. Как сообщал Bloomberg, JPMorgan основал Центр геополитики для помощи клиентам справляться с геополитическими рисками.
Обнародованные материалы касаются Украины и России, ситуации на Ближнем Востоке и глобального процесса перевооружения. Ожидается, что подобные отчеты будут публиковаться раз в квартал.