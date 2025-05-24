Посол ЕС об атаке на Киев: Кто еще сомневается в намерениях РФ — читайте новости

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова посоветовала тем, кто все еще сомневается в том, что РФ хочет продолжения войны, почитать новости об атаке на Киев.

Дипломат в соцсети Х эмоционально прокомментировала последствия комбинированного удара России по столице Украины ночью 24 мая.

Посольство ЕС о ночной атаке РФ на Киев

— Еще одна ужасная ракетная атака и атака беспилотников на Украину. Главная цель — Киев. Многие жилые дома горят, получили значительные повреждения, 15 человек ранены, — подчеркнула она.

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По ее словам, пострадали районы Киева, где живут ее коллеги-дипломаты.

— Если кто-то до сих пор сомневается, что Россия хочет продолжения войны — читайте новости, — добавила Матернова.

Реакция МИДа Украины на удар по Киеву 24 мая

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, говоря о еще одной громкой ночи в Киеве и других областях, отметил, что с момента встречи в Стамбуле 16 мая Россия до сих пор не прислала своего “мирного меморандума”.

— Вместо этого она насылает смертоносные дроны и ракеты на гражданских. Это ответ России на международные усилия по достижению мира и наглядное доказательство того, что нужно усиливать санкционное давление на Москву, чтобы ускорить процесс установления мира, — сказал дипломат.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 186-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : МИД

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