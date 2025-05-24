Путин не изменил цели в войне с Украиной и стремится победить — разведка США
Президент России Владимир Путин, вероятно, не отказывается от своих целей в войне против Украины и продолжает стремиться к победе.
Об этом свидетельствует ежегодный отчет военной разведки США (DIA), подготовленный для Конгресса Соединенных Штатов по состоянию на 11 мая.
Путин хочет победить в войне с Украиной
— Путин почти наверняка стремится к победе в Украине, и его цели остаются в основном неизменными с начала войны: нейтралитет Украины и дальнейший раздел украинского государства, — говорится в отчете.
При отсутствии урегулирования путем переговоров или, как вариант, мощной западной помощи, перспективы на поле боя, вероятно, будут и далее медленно меняться в пользу России.
Хотя российские достижения на поле боя замедляются и происходить за счет значительных потерь личного состава и техники.
В отчете отмечается, что с начала войны Россия потеряла по крайней мере 10 тыс. наземных боевых машин, более 3 тыс. танков, около 250 самолетов и вертолетов, более 10 военно-морских судов. Потери личного состава оцениваются более чем в 700 тыс. человек.
РФ медленно продвигается на востоке
Несмотря на это российские войска продолжают медленное продвижение на востоке Украины и наращивают численность сил. В частности, на Курском направлении для поддержки наступления привлечено более 10 тыс. северокорейских военных.
Кроме того, Россия атакует критически важную украинскую инфраструктуру с помощью дронов-камикадзе и ракет большой дальности, имея целью сломать волю украинцев к сопротивлению.
В разведке США отмечают: Путин не откажется от своей главной цели — навязать Украине послевоенный нейтралитет, ограничить ее военный потенциал и добиться дальнейшей фрагментации государства.
— Путин и его военные руководители, вероятно, предпочитают быстрые победы на поле боя, однако Москва, кажется, готова мириться с высокой ценой медленных наступлений, рассчитывая, что постепенно исчерпает ресурсы и волю Украины и переживет западную поддержку, — говорится в отчете.