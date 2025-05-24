Путин не изменил цели в войне с Украиной и стремится победить — разведка США

Президент России Владимир Путин, вероятно, не отказывается от своих целей в войне против Украины и продолжает стремиться к победе.

Об этом свидетельствует ежегодный отчет военной разведки США (DIA), подготовленный для Конгресса Соединенных Штатов по состоянию на 11 мая.

Путин хочет победить в войне с Украиной

— Путин почти наверняка стремится к победе в Украине, и его цели остаются в основном неизменными с начала войны: нейтралитет Украины и дальнейший раздел украинского государства, — говорится в отчете.

При отсутствии урегулирования путем переговоров или, как вариант, мощной западной помощи, перспективы на поле боя, вероятно, будут и далее медленно меняться в пользу России.

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Хотя российские достижения на поле боя замедляются и происходить за счет значительных потерь личного состава и техники.

В отчете отмечается, что с начала войны Россия потеряла по крайней мере 10 тыс. наземных боевых машин, более 3 тыс. танков, около 250 самолетов и вертолетов, более 10 военно-морских судов. Потери личного состава оцениваются более чем в 700 тыс. человек.

РФ медленно продвигается на востоке

Несмотря на это российские войска продолжают медленное продвижение на востоке Украины и наращивают численность сил. В частности, на Курском направлении для поддержки наступления привлечено более 10 тыс. северокорейских военных.

Кроме того, Россия атакует критически важную украинскую инфраструктуру с помощью дронов-камикадзе и ракет большой дальности, имея целью сломать волю украинцев к сопротивлению.

В разведке США отмечают: Путин не откажется от своей главной цели — навязать Украине послевоенный нейтралитет, ограничить ее военный потенциал и добиться дальнейшей фрагментации государства.

— Путин и его военные руководители, вероятно, предпочитают быстрые победы на поле боя, однако Москва, кажется, готова мириться с высокой ценой медленных наступлений, рассчитывая, что постепенно исчерпает ресурсы и волю Украины и переживет западную поддержку, — говорится в отчете.

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