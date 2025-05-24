Расправы РФ над украинскими военными: ГУР зафиксировало более 150 случаев казней

Украинская разведка зафиксировала более 150 случаев казней военных Сил обороны Украины, которые попали в плен россиян с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерство обороны (ГУР МО) Украины.

Оккупанты по приказу руководства казнят украинских пленных

— Только спецподразделения ГУР МО Украины зафиксировали более 150 случаев казней пленных украинских защитников. Все собранные спецподразделениями ГУР МО Украины данные о военных преступлениях передаются для дальнейших расследований украинским правоохранителям, — идется в сообщении.

По информации разведки, большинство случаев казней военнопленных произошли по прямому приказу. Это не единичные преступления, а системная политика страны-агрессора, отметили в ГУР.

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Эти данные подтверждает и независимая международная комиссия ООН по расследованию ситуации в Украине. В отчете от 19 марта 2025 года говорится, что российские военные намеренно убивают или калечат украинских бойцов, которые уже сдались или пытались сдаться.

— Несколько российских дезертиров подтвердили, что получали приказ не брать пленных, а убивать их. Один из них привел слова заместителя командира бригады: Пленные не нужны — расстреливайте на месте, — говорится в документе.

Специальный представитель ООН по вопросам внесудебных казней доктор Моррис Тидбол-Бинц заявил в комментарии CNN, что такое количество казней не могло бы происходить без согласия высшего руководства. По его словам, в России это означает участие президента Владимира Путина.

Также о масштабах этих преступлений свидетельствуют и данные Офиса Генерального прокурора Украины. С начала полномасштабной войны по фактам убийства 268 украинских военнопленных было зарегистрировано и расследуется 75 уголовных производств.

Один из последних случаев произошел 22 мая 2025 года вблизи поселка Удачное в Донецкой области. Российские войска штурмовали украинские позиции. Двух наших военных, которые оказались без оружия, россияне взяли в плен, а затем расстреляли в лесополосе.

Источник : ГУР, CNN

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