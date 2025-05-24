Третий этап обмена пленными состоится уже завтра — Зеленский

В субботу, 24 мая, Украина провела второй за два дня этап масштабного обмена пленными с Россией. Домой вернулись еще 307 украинских военнослужащих.

Об этом сообщил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский.

Украина вернула домой еще 307 защитников

— Рядовые и сержанты. Большинство — Вооруженные силы Украины, есть также Нацгвардия, Государственная пограничная служба, — рассказал президент.

Сейчас смотрят

Как отметил глава государства, 273 из этих воинов попали в плен в Донецкой области, значительная часть — еще в 2022 году.

Также среди освобожденных есть те, кто был захвачен на территориях Херсонской, Запорожской, Харьковской и Луганской областей. Всего за два дня обменов Украина вернула уже 697 своих граждан.

Зеленский сообщил, что завтра должен состояться третий этап обмена: “Должны освободить в эти дни тысячу наших людей”.

Президент подчеркнул, что задача государства — освободить всех, кто до сих пор находится в российском плену.

— Это задача общая для наших разведок, дипломатов и всего государства. Она непростая, но ее надо реализовать, — подчеркнул он.

Зеленский поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины в этой сложной работе и призвал и в дальнейшем помогать в возвращении пленных.

Ежедневные атаки РФ по Украине требуют решительной реакции

Президент вспомнил о массированной атаке РФ, которой подверглась Украина ночью 24 мая. По словам Зеленского, Россия нанесла мощный ракетный и дроновой удар — в частности применила баллистическое оружие и около 250 дронов.

— Каждую ночь наши силы работают для защиты жизней. И я хочу поблагодарить всех, кто помогает Украине с противовоздушной обороной, с поставками систем ПВО, — отметил глава государства.

Зеленский отметил, что ежедневные обстрелы Одесской, Сумской, Харьковской областей и других регионов требуют решительной международной реакции, в частности со стороны США и ЕС.

Президент подчеркнул: Украина открыта к дипломатии, которая принесет реальные гарантии безопасности, однако именно Россия блокирует любые шаги к миру.

Напомним, по информации Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, 307 украинцев, которых вернули сегодня в рамках обмена 1000 на 1000, это мужчины, представители рядового и сержантского состава. Среди них — 27 защитников Мариуполя.

Освобожденные из плена пройдут необходимый медосмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.