разрушенном на 90% Купянске остаются 1,7 тыс. людей

Состояние в Купянской громаде Харьковской области критическое: город Купянск уничтожен на 90%. Об этом заявил начальник городской военной администрации Андрей Беседин в эфире телемарафона Єдині новини.

Купянск почти уничтожен вражескими атаками

— Ситуация в громаде уже не просто сложная, а критическая. В частности, потому, что россияне атакуют Купянск и громаду КАБами, артиллерией, РСЗО и FPV-дронами на оптоволокне. И все это оружие оккупанты применяют по центральным частям населенных пунктов, что несет угрозу обычным жителям, — сказал он.

Беседин рассказал, что вчера город подвергся новому террористическому обстрелу. Сначала россияне выпустили по Купянску управляемую авиабомбу (КАБ), затем — ракеты из РСЗО Ураган. Двое работников коммунальной службы погибли.

Глава МВА отметил, что почти вся инфраструктура Купянска разрушена.

Сейчас смотрят

— Купянск уничтожен на 90 процентов, — отметил он.

Около 2,7 тыс. человек остаются в Купянской громаде

Беседин добавил, что несмотря на постоянную опасность, в Купянской громаде до сих пор остаются около 2,7 тыс. гражданских, из них около 1,7 тыс. — непосредственно в Купянске.

— Мы осознаем, как трудно оставлять родной дом, но ни одна материальная ценность не стоит жизни. Эвакуационный механизм уже отработан: подготовлены места компактного проживания, предусмотрены социальные выплаты, гуманитарная, психологическая и медицинская помощь, — подчеркнул глава МВА.

По его словам, есть отлаженный механизм эвакуации: действует Центр поддержки в Харькове. Он помогает более 8 тыс. переселенцев из громады. Людям оказывают гуманитарную, психологическую и медицинскую помощь.

Напомним, сегодня утром российские военные ударили по центральной части Купянска управляемой авиабомбой ФАБ-500. Уже после этого попали еще раз — системой Ураган.

В результате ударов погиб один работник коммунальной службы. Другого, который получил критические травмы, не смогли спасти медики.

Под обстрел попал объект энергетической инфраструктуры — враг атаковал его беспилотником типа Молния.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.