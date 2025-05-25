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Это позорно: Кит Келлог призвал немедленно прекратить огонь после атаки на Украину

Кит Келлог: Обстрел Украины — нарушение Женевских протоколов
Фото: Офис генпрокурора

Российский массированный обстрел Украины в ночь на 25 мая является прямым нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года, призванных защищать невинных людей во время конфликтов.

Об этом написал спецпредставитель президента США Кит Келлог на своей странице у Х.

– Невыборочные убийства женщин и детей ночью в их домах являются явным нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года, призванных защищать невинных людей. Эти приступы позорны. Прекратите убийство. Немедленно прекратите огонь, – заметил Келлог.

Обстрел Украины 25 мая

Напомним, в ночь на 25 мая российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по разным областям Украины.

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В результате российского удара погибли десять взрослых и трое детей. Еще 56 взрослых и 11 несовершеннолетних получили ранения.

Как сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, в ночной атаке по Украине враг применил в общей сложности 367 средств воздушного нападения, в том числе 298 беспилотников – ударных Шахедов и дронов-имитаций.

Это рекордное количество, свидетельствующее о наращивании производства БПЛА в РФ.

Силами ПВО было уничтожено 45 крылатых ракет и 266 дронов. Для отражения атаки в небо поднимались самолеты F-16 и Mirage.

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Война в Украине, Кіт Келлог, Ракетные удары России, США
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