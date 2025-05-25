День Киева 2025: когда столица отмечает день рождения и куда пойти
Ежегодно в конце мая Киев отмечает День города. Это любимый праздник киевлян и всех, кто влюблен в столицу — ее улицы, парки, храмы и неповторимую атмосферу.
Какого числа День Киева 2025, сколько лет исполняется городу и куда пойти в день праздника — читайте далее в материале.
Когда День Киева 2025
Традиционно День Киева отмечают в последнее воскресенье мая. В 2025 году праздник приходится на 25 мая, однако торжественные мероприятия продолжаются в течение всего уикенда.
Официально принятой датой основания Киева считается 482 год. По легенде, город основал полянский князь Кий с братьями Щеком и Хоривом, а также сестрой Лыбедью. Название столицы происходит от имени Кия — старшего из трех братьев.
Впервые День Киева отметили в 1982 году — тогда городу исполнилось 1 500 лет. В этом году столица Украины празднует свое 1543-летие.
Программа мероприятий на День Киева 2025
На воскресенье, 25 мая, в городе запланирован ряд концертов, спектаклей, экскурсий, лекций и других культурных событий. Факты ICTV собрали самые интересные мероприятия ко Дню Киева 2025 — чтобы вы выбрали, как именно отпраздновать эту дату.
Концерты:
- Тина Кароль с эксклюзивной программой на сцене культурного пространства Вява (возле Оранжереи на ВДНХ, пр-т Академика Глушкова, 1) — начало концерта в 19:00.
- НАОНИ Оркестра, Мировые хиты — Культурный центр Печерск Дворец, 18:00.
- Мировые хиты в исполнении симфонического оркестра на террасе ТРЦ Gulliver, 19:00.
- Notturno D’amore в Мемориальном доме Николая Лысенко на 15:00. Выступят: меццо-сопрано Руслана Якобинчук, бас Роман Смоляр и гитарный квартет Киев.
- Виктор Романченко, Ольга Жмурина и рок-группа The Waves на сцене Киевской оперы. Начало концерта One more song в 17:00.
- Свое — Ко Дню Киева в Docker Pub (ул. Богатырская) в 19:00.
- Праздничный концерт с участием Русланы, Веры Кекелии, Lina Tion, Муаяд на поляне ВДНХ, начало в 14:00.
Спектакли:
- Скрипач на крыше — Киевский национальный академический театр оперетты, 17:00.
- От(ро)дження — Три театра Хаб, 18:00.
- Дом — Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, 18:00.
- Соло для ударных — Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, 16:00.
- Еще одна песня — Театр оперы и балета для детей и юношества, 17:00.
- Братья — Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, 17:00.
- Незнакомка — Театр на Подоле, 14:00.
- Круассаны с миндалем — Театр Созвездие, 17:00.
- Карлсон ищет друга — Театр на Михайловской, 12:00.
- Одесса. Безумная любовь — Театр Колесо, 14:00.
Экскурсии:
- Пешеходная экскурсия Мария Заньковецкая и Киев, экскурсионный маршрут от Дома-музея М. Заньковецкой до Киевского национального академического театра оперетты.
- Уличная экскурсия История дома Бунге (Аптека-музей на Подоле).
- Презентация тематической экскурсии За мной Киев тянется во снах, посвященная жизни и творчеству поэта Павла Тычины (Литературно-мемориальный музей-квартира П.Г. Тычины).
- Тайны Митрополичьих покоев и Благовещенской церкви (Национальный музей декоративного искусства Украины).
- Экскурсия на Лукьяновское кладбище от агентства Капитан Киев, в 12:00.