День Киева 2025: когда столица отмечает день рождения и куда пойти

Ежегодно в конце мая Киев отмечает День города. Это любимый праздник киевлян и всех, кто влюблен в столицу — ее улицы, парки, храмы и неповторимую атмосферу.

Какого числа День Киева 2025, сколько лет исполняется городу и куда пойти в день праздника — читайте далее в материале.

Когда День Киева 2025

Традиционно День Киева отмечают в последнее воскресенье мая. В 2025 году праздник приходится на 25 мая, однако торжественные мероприятия продолжаются в течение всего уикенда.

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Официально принятой датой основания Киева считается 482 год. По легенде, город основал полянский князь Кий с братьями Щеком и Хоривом, а также сестрой Лыбедью. Название столицы происходит от имени Кия — старшего из трех братьев.

Впервые День Киева отметили в 1982 году — тогда городу исполнилось 1 500 лет. В этом году столица Украины празднует свое 1543-летие.

Программа мероприятий на День Киева 2025

На воскресенье, 25 мая, в городе запланирован ряд концертов, спектаклей, экскурсий, лекций и других культурных событий. Факты ICTV собрали самые интересные мероприятия ко Дню Киева 2025 — чтобы вы выбрали, как именно отпраздновать эту дату.

Концерты:

Тина Кароль с эксклюзивной программой на сцене культурного пространства Вява (возле Оранжереи на ВДНХ, пр-т Академика Глушкова, 1) — начало концерта в 19:00.

НАОНИ Оркестра, Мировые хиты — Культурный центр Печерск Дворец, 18:00.

Мировые хиты в исполнении симфонического оркестра на террасе ТРЦ Gulliver, 19:00.

Notturno D’amore в Мемориальном доме Николая Лысенко на 15:00. Выступят: меццо-сопрано Руслана Якобинчук, бас Роман Смоляр и гитарный квартет Киев.

Виктор Романченко, Ольга Жмурина и рок-группа The Waves на сцене Киевской оперы. Начало концерта One more song в 17:00.

Свое — Ко Дню Киева в Docker Pub (ул. Богатырская) в 19:00.

Праздничный концерт с участием Русланы, Веры Кекелии, Lina Tion, Муаяд на поляне ВДНХ, начало в 14:00.

Спектакли:

Скрипач на крыше — Киевский национальный академический театр оперетты, 17:00.

От(ро)дження — Три театра Хаб, 18:00.

Дом — Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, 18:00.

Соло для ударных — Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, 16:00.

Еще одна песня — Театр оперы и балета для детей и юношества, 17:00.

Братья — Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, 17:00.

Незнакомка — Театр на Подоле, 14:00.

Круассаны с миндалем — Театр Созвездие, 17:00.

Карлсон ищет друга — Театр на Михайловской, 12:00.

Одесса. Безумная любовь — Театр Колесо, 14:00.

Экскурсии:

Пешеходная экскурсия Мария Заньковецкая и Киев, экскурсионный маршрут от Дома-музея М. Заньковецкой до Киевского национального академического театра оперетты.

Уличная экскурсия История дома Бунге (Аптека-музей на Подоле).

Презентация тематической экскурсии За мной Киев тянется во снах, посвященная жизни и творчеству поэта Павла Тычины (Литературно-мемориальный музей-квартира П.Г. Тычины).

Тайны Митрополичьих покоев и Благовещенской церкви (Национальный музей декоративного искусства Украины).

Экскурсия на Лукьяновское кладбище от агентства Капитан Киев, в 12:00.

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