Татьяна Забожко, редактор ленты
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Карта боевых действий на 25 мая 2025 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 204 боевых столкновения.
Такие данные 25 мая обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.
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Карты боевых действий в Украине на 25 мая 2025
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 187-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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