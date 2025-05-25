Должны избавиться от иллюзий: как Украина может противостоять более массированным атакам РФ

25 мая Россия нанесла по Украине массированный удар, привлекая 298 беспилотников, а также 69 ракет. РФ усилила свои воздушные атаки на украинские города, используя баллистику, которую поставляет Северная Корея, и ударные беспилотники Шахед.

Издание The Economist рассказывает, что

РФ увеличила воздушные атаки на Украину

Наиболее действенным противодействием баллистике являются комплексы Patriot. И Украина постоянно нуждается в ракетах к ним. Между тем, Шахеды, уже шестой модификации, используют искусственный интеллект для поражения хорошо защищенных целей, таких как Киев.

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Основным вызовом для украинских экипажей противовоздушной обороны является огромное количество дронов. В прошлом году Россия выпускала около 300 Шахедов в месяц; такое же количество сейчас выпускается менее чем за три дня. Украинская военная разведка заявляет, что Россия планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день, а это означает, что рои дронов в 1000 единиц могут стать реальностью.

Авиаэксперт Константин Криволап отмечает, что российская оружейная промышленность базируется на хвастовстве и ложной отчетности. Но очевидно, что количество дронов над Украиной значительно возрастет.

В течение последнего месяца работа не прекращалась. Несмотря на надежды на прекращение огня, Россия находит все больше и больше способов прорвать украинскую противовоздушную оборону, которая сталкивается с растущими трудностями из-за недостатка ракет-перехватчиков, изменчивой тактики противника и недружественной политики США.

Противодействие Шахедам

По словам украинских инженеров, новейшие модели российских дронов не поддаются воздействию украинской радиоэлектронной борьбы. Это потому, что беспилотники больше не пользуются GPS, который подвергается глушению, а управляются искусственным интеллектом и используют мобильную интернет-связь.

Инженеры недавно обнаружили записку внутри одного из беспилотников, вероятно, оставленную российским инженером, в которой тот описал новый алгоритм управления дроном. В записке отмечалось, что беспилотниками управляют с помощью ботов в Telegram, которые в режиме реального времени присылают данные о полете и видеотрансляции людям-операторам.

Относительно недавно украинские силы обороны сбивали дроны пулеметами, гранатометами и артиллерией ближнего радиуса действия. Теперь, по словам полковника Дениса Смажного, офицера противовоздушной обороны, беспилотники сначала они летят низко, чтобы их не засекли, а затем резко поднимаются до 2 000-2 500 метров, когда приближаются к городам, что превышает порог досягаемости для малокалиберных пушек. Именно поэтому для борьбы с такими дронами Украина поднимает авиацию: вертолеты, истребители F-16 и беспилотники-перехватчики, которые начали демонстрировать хорошие результаты.

Так, противовоздушная оборона вокруг Киева сбивает около 95% вражеских беспилотников.

Борьба с баллистикой

По данным The Economist, лишь несколько стран имеют системы, способные противодействовать баллистике. Украина сейчас имеет по меньшей мере восемь батарей Patriot. С весны 2023 года украинские подразделения ПВО сбили более 150 баллистических ракет и баллистических ракет воздушного базирования. Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что Украине нужно не менее десяти систем Patriot.

Компания Lockheed Martin, которая производит системы Patriot и ракеты к ним PAC-3, увеличивает объемы производства до 650 ракет в год. Но это примерно на 100 меньше, чем прогнозируемое российское производство баллистических ракет. Сейчас Кремль имеет запас в 500 ракет. Обычно для сбития российской баллистической ракеты требуется две ракеты-перехватчика PAC-3.

Украина попросила предоставить ей право производить собственную версию PAC-3 по лицензии, но знает, что это маловероятно, пишет The Economist.

Производство должно начаться в Германии, но только в конце 2026 года. Есть и другие проекты совместного производства. Но во всех случаях до точки прорыва остается минимум год.

Украине, возможно, придется разработать стратегию выживания, которая будет сочетать противовоздушную оборону с воздушным нападением и сдерживанием.

— Нам придется уничтожить российские пусковые комплексы, заводы и склады. Мы не должны иметь никаких иллюзий, — подчеркнул авиационный эксперт Криволап.

Источник : Economist

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