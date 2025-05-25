Путин топчется по правам человека: Германия пригрозила РФ сильной реакцией из-за атак Украины
Недавние массированные ракетно-дронные атаки по Украине являются признаком того, что кремлевский диктатор Владимир Путин не хочет мира.
Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль и пригрозил России сильной реакцией Запада за атаки.
— Путин топчется по правам человека. Это оскорбление, в том числе и для президента США Дональда Трампа, — заявил Вадефуль, которого цитирует информагентство Reuters.
Глава МИД Германии отметил, что ранее Трамп приложил немало усилий, чтобы посадить Путина за стол переговоров.
— И вот такая реакция. Видно, что Путин не хочет мира. Он стремится и дальше вести войну, и мы не должны ему этого позволить, — сказал Вадефуль в эфире общественно-правового телеканала ARD.
Германия пригрозила РФ последствиями
Кроме того, немецкий чиновник проинформировал, что сейчас продолжается работа по введению дальнейших санкций против РФ в рамках ЕС.
Напомним, в ночь на 25 мая Россия нанесла массированный ракетный удар по разным областям Украины.
В результате обстрела погибли 10 взрослых и 3 детей. Еще 56 взрослых и 11 несовершеннолетних получили ранения.