Путин топчется по правам человека: Германия пригрозила РФ сильной реакцией из-за атак Украины

Недавние массированные ракетно-дронные атаки по Украине являются признаком того, что кремлевский диктатор Владимир Путин не хочет мира.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль и пригрозил России сильной реакцией Запада за атаки.

— Путин топчется по правам человека. Это оскорбление, в том числе и для президента США Дональда Трампа, — заявил Вадефуль, которого цитирует информагентство Reuters.

Глава МИД Германии отметил, что ранее Трамп приложил немало усилий, чтобы посадить Путина за стол переговоров.

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— И вот такая реакция. Видно, что Путин не хочет мира. Он стремится и дальше вести войну, и мы не должны ему этого позволить, — сказал Вадефуль в эфире общественно-правового телеканала ARD.

Германия пригрозила РФ последствиями

Кроме того, немецкий чиновник проинформировал, что сейчас продолжается работа по введению дальнейших санкций против РФ в рамках ЕС.

Напомним, в ночь на 25 мая Россия нанесла массированный ракетный удар по разным областям Украины.

В результате обстрела погибли 10 взрослых и 3 детей. Еще 56 взрослых и 11 несовершеннолетних получили ранения.

Источник : Deutsche Welle

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