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2 мин.

США перенимают опыт применения дронов в войне в Украине — Трамп

Трамп
Фото: Getty Images

Армия США перенимает опыт применения дронов в войне в Украине.

Об этом во время выступления в Военной академии США заявил президент Штатов Дональд Трамп.

Трамп о применении дронов на примере войны в Украине

— К сожалению, мы видим это на примере России и Украины. Мы изучаем это, и это очень страшная вещь для изучения, но мы видим различные формы ведения боевых действий. Видим беспилотники, которые спускаются под углом, со скоростью и точностью. Мы никогда не видели ничего подобного, никогда, и мы учимся на этом, ваша профессия меняется очень быстро, — сказал Трамп.

Он отметил, что характер войны быстро меняется.

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