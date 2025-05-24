США перенимают опыт применения дронов в войне в Украине — Трамп

Армия США перенимает опыт применения дронов в войне в Украине.

Об этом во время выступления в Военной академии США заявил президент Штатов Дональд Трамп.

— К сожалению, мы видим это на примере России и Украины. Мы изучаем это, и это очень страшная вещь для изучения, но мы видим различные формы ведения боевых действий. Видим беспилотники, которые спускаются под углом, со скоростью и точностью. Мы никогда не видели ничего подобного, никогда, и мы учимся на этом, ваша профессия меняется очень быстро, — сказал Трамп.