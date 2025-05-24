Малиновская Ангелина, редактор ленты
2 мин.
США перенимают опыт применения дронов в войне в Украине — Трамп
Армия США перенимает опыт применения дронов в войне в Украине.
Об этом во время выступления в Военной академии США заявил президент Штатов Дональд Трамп.
Трамп о применении дронов на примере войны в Украине
— К сожалению, мы видим это на примере России и Украины. Мы изучаем это, и это очень страшная вещь для изучения, но мы видим различные формы ведения боевых действий. Видим беспилотники, которые спускаются под углом, со скоростью и точностью. Мы никогда не видели ничего подобного, никогда, и мы учимся на этом, ваша профессия меняется очень быстро, — сказал Трамп.
Он отметил, что характер войны быстро меняется.
Сейчас смотрят
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.