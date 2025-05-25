Татьяна Забожко, редактор ленты
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Потери РФ на 25 мая превысили 980 тысяч: уничтожено еще 1020 оккупантов
Потери врага на 25 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1020 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 187-е сутки полномасштабной войны превысили 980 тыс.
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Потери РФ на 25 мая 2025 года
- личного состава / personnel ‒ около/ about 980850 (+1020) человек / persons,
- танков / tanks ‒ 10854 (+2) ед,
- боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs ‒ 22633 (+11) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 28269 (+68) ед,
- РСЗО / MLRS – 1396 (+1) ед,
- средства ПВО / anti-aircraft systems ‒ 1169 (+0) ед,
- самолетов / aircraft – 372 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 37367 (+190),
- крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 3203 (+6),
- корабли /катера/warships/boats ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 49751 (+112) ед,
- специальная техника / special equipment ‒ 3902 (+7).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 187-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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