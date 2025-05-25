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Татьяна Забожко, редактор ленты
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Потери РФ на 25 мая превысили 980 тысяч: уничтожено еще 1020 оккупантов

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 25 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1020 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 187-е сутки полномасштабной войны превысили 980 тыс.

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Потери РФ на 25 мая 2025 года

  • личного состава / personnel ‒ около/ about 980850 (+1020) человек / persons,
  • танков / tanks ‒ 10854 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs ‒ 22633 (+11) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 28269 (+68) ед,
  • РСЗО / MLRS – 1396 (+1) ед,
  • средства ПВО / anti-aircraft systems ‒ 1169 (+0) ед,
  • самолетов / aircraft – 372 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters – 336 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 37367 (+190),
  • крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 3203 (+6),
  • корабли /катера/warships/boats ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 49751 (+112) ед,
  • специальная техника / special equipment ‒ 3902 (+7).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 187-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Потери РФ, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
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