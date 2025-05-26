Дальше будут хуже: фондовый рынок РФ рухнул после угроз Трампа ужесточить санкции

Рынок акций в России рухнул после резкого заявления Дональда Трампа о том, что Владимир Путин “сошел с ума” и планах США усилить санкции против Кремля из-за массированных обстрелов Украины.

Об этом пишет The Moscow Times.

Фондовый рынок РФ обвалился

Рынок акций РФ открылся отрицательной динамикой и за день снизился на 1,5% — до 2727 пунктов. На пике падения индекс опустился отметки 2719 пунктов, что стало минимумом с начала апреля.

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Лидером обвала стала компания Газпром, чьи акции подешевели на 3,5%. Под давлением оказались и другие крупные игроки российского рынка: Сбербанк потерял 1,5%, ВТБ — 2,4%, Роснефть — 1,4%, Совкомфлот — 2,6%, Северсталь — 2%, Аэрофлот и Магнит — по 2,2%.

Ухудшение ситуации связывают не только с международной политикой. Как пояснил аналитик Алор Брокер Алексей Антонов, на рынке наблюдаются структурные трудности.

Часть компаний терпит убытки и отменяет выплаты дивидендов. Таких решений придерживаются, в частности, Газпром, НЛМК, Норникель и Магнит.

— Второй квартал будет еще хуже, — прогнозирует Антонов.

Он объясняет это падением цен на нефть, что напрямую уменьшает доходы предприятий, а также высокими ставками по кредитам, которые ограничивают возможности для развития бизнеса.

По его словам, сочетание этих факторов создает серьезные преграды для экономики и негативно влияет на финансовые результаты компаний.

Дополнительным давлением является также укрепление рубля. По словам аналитика инвесткомпании Финам Ярослава Кабакова, это вредит доходам экспортеров, на которых приходится более половины индекса Мосбиржи.

Снижение ключевой ставки могло бы немного исправить ситуацию, но Центробанк России пока не планирует такого шага.

Аналитики отмечают целый ряд проблем, которые усиливают давление на рынок: геополитическая нестабильность, отсутствие сдвигов в переговорах с Украиной, слабые финансовые результаты компаний и валютные риски.

Напомним, падение произошло на фоне заявления Дональда Трампа, который в интервью назвал президента РФ Владимира Путина сумасшедшим из-за масштабных обстрелов Украины и убийства людей и подтвердил намерение ввести новые санкции.

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