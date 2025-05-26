С марта количество атак армии РФ выросло на 41% — DeepState

Оккупационная российская армия пытается удержать темпы наступательных действий вдоль всей линии фронта — с марта среднее количество атак в сутки выросло на 41%. Что касается последних двух дней, то количество атак превысило отметку в 200.

Об этом сообщают аналитики ресурса DeepState.

Темпы атакующих действий россиян

Отмечается, что последние данные Генштаба ВСУ по штурмовым действиям противника свидетельствуют о том, что российские захватчики пытаются сохранить темпы наступления. За 23 и 24 мая количество атак превысило отметку в 200 раз.

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— Самым тяжелым отрезком остается Покровский, где атак больше всего Именно там враг пытается развить успех в направлении Доброполья и перебрасывает большие силы для этого. Значительная активность сохраняется на Курском, Новопавловском, Лиманском и Торецком отрезках, — отмечают в DeepState.

Аналитики добавляют, что на этом фоне, ситуация на трех направлениях Гуляйпольском, Приднепровском и Ореховском выглядит несколько тише.

— Динамика атак демонстрирует, что враг фактически не прекращает наступательную кампанию, заставляя Силы обороны всегда быть в тонусе постоянных атак, что затрудняет многие другие армейские процессы, — говорится в сообщении.

В DeepState пишут, что с марта и по сейчас среднесуточные показатели атак выросли на 41%. Аналитики связывают это с тем, что в 2025 году россияне дали части своего личного состава отдохнуть и накопиться в феврале.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 188-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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