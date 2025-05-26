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Вікторія Васьковська, редактор сайта
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Карта боевых действий на 26 мая 2025 — ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 135 боевых столкновений.

Такие данные 26 мая обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 26 мая 2025 года

Карта бойових дій на 26 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 травня 2025
Карта бойових дій на 26 травня 2025
Карта бойових дій на 26 травня 2025
Карта бойових дій на 26 травня 2025
Карта бойових дій на 26 травня 2025
Карта бойових дій на 26 травня 2025
Карта бойових дій на 26 травня 2025
Карта бойових дій на 26 травня 2025
Карта бойових дій на 26 травня 2025
Карта бойових дій на 26 травня 2025

Новость дополняется…

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 188-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: ISW
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