Вікторія Васьковська, редактор сайта
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Карта боевых действий на 26 мая 2025 — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 135 боевых столкновений.
Такие данные 26 мая обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.
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Карты боевых действий в Украине на 26 мая 2025 года
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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 188-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: ISW
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