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Атака на Николаев 25 мая: увеличилось количество погибших и пострадавших

Атака на Миколаїв 25 травня 2025

Возросло количество жертв и пострадавших после массированной дроновой атаки на Николаев 25 мая.

Атака на Николаев 25 мая: что известно

Массированная дроновая атака на Николаев 25 мая продолжалась с 00:44 до 01:33 25 мая.

Баштанский район Николаевской области был под ударами РФ немного меньше – с 00:20 до 00:50.

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Силы обороны ликвидировали за это время 32 беспилотника.

Однако без разрушений не обошлось.

В Николаеве обстрелом поврежден объект инфраструктуры, офисные помещения, частные дома, линии электропередачи в разных районах города.

Также были разрушены два последних этажа пятиэтажки и побит обломками рядом расположенный многоэтажный дом.

К слову, 13 человек после атаки расселили в общежитии.

А в Баштанском районе разрушены складское помещение сельскохозяйственного предприятия, пять комбайнов и гусеничный трактор.

В Баштанском районе, к счастью, обошлось без пострадавших, однако в областном центре россияне убили и ранили людей.

Так, в Николаеве вражеская атака унесла жизнь 77-летнего мужчины.

Вечером из-под завалов спасатели достали тело женщины.

25 мая было известно о пяти пострадавших, однако утром 26 мая руководитель областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что травмированных – уже шесть.

Трем людям оказали помощь на месте или амбулаторно.

Еще три человека – две женщины и 17-летний юноша – находятся в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 188-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Виталий Ким

Фото: Николаевская ОВА

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